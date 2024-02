‘Feyenoord kan over ‘enkele dagen of weken’ alsnog gewilde transfer afronden’

Feyenoord heeft de hoop op het aantrekken van Luciano Rodríguez nog niet opgegeven. De Rotterdammers poogden in de inmiddels afgelopen winterse transferperiode zich te versterken met de Uruguayaan, maar door tijdnood kwam een deal niet van de grond. Desondanks is Feyenoord nog altijd in een 'onderhandelingsproces' en hoopt de club Rodríguez komende zomer alsnog te kunnen verwelkomen, zo meldt 1908.nl. "Die transfer kan ik het geval van Rodriguez nog wel eens sneller beklonken worden dan gedacht, bijvoorbeeld over enkele dagen of over enkele weken."

De mogelijke transfer van de rechtsbuiten is er een van de lange adem. Al halverwege januari werd er vanuit Uruguay voor het eerst bericht over Rotterdamse interesse in Rodríguez, die Feyenoord van nieuw elan op de flanken moest voorzien.

In de laatste dagen van januari werd de deal concreet en de regerend landskampioen legde meermaals een bod neer bij de werkgever van Rodríguez, Liverpool Montevideo. Ook trainer Arne Slot bevestigde de interesse. "Hij is een speler met een geweldige traptechniek bij standaardsituaties en eentje die uit het niets een goal kan maken", zei hij tegenover ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uiteindelijk bereikte Feyenoord zelfs een principeakkoord met Rodríguez zelf. Daarmee had de huidige nummer twee van de Eredivisie een streepje voor op het Argentijnse River Plate, dat eveneens jaagde op de handtekening van de aanvaller. Desondanks kwam een transfer niet van de grond, daar Feyenoord niet tot een akkoord wist te komen met Liverpool Montevideo.

Daar kan in de komende periode wellicht alsnog verandering in komen, aangezien de Stadionclub nog altijd aan het onderhandelen is over een transfer van Rodríguez.

Feyenoord mikt op een zomerse komst van de buitenspeler, maar hoopt al ruim voor die tijd tot een deal te komen met Liverpool Montevideo. "Feyenoord is nog altijd héél dicht bij een deal, die nu wel wat meer geduld vergt", schrijft 1908.nl. "Die transfer kan ik het geval van Rodriguez nog wel eens sneller beklonken worden dan gedacht, bijvoorbeeld over enkele dagen of over enkele weken."

"Feyenoord is nog altijd concreet voor Rodríguez. De club blijft dat ook zo lang het onderhandelingsproces gaande is. Volgens Zuid-Amerikaanse media is River Plate voorlopig afgehaakt, terwijl het persoonlijke akkoord van Rodríguez met de Rotterdammers gewoon blijft staan."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties