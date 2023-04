Feyenoord kan directe huldiging na eerst mogelijke kampioensduel vergeten

Woensdag, 26 april 2023 om 07:05 • Wessel Antes

Mocht Feyenoord op zondag 7 mei al landskampioen worden, zullen de Rotterdammers hoe dan ook niet op maandag 8 mei gehuldigd worden op de Coolsingel. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. De gemeente en politie van Rotterdam zijn van mening dat er nog teveel onzekerheden aan die datum zitten, waardoor supporters geduld moeten hebben indien de Stadionclub het klusje bij stadgenoot Excelsior Rotterdam al klaart.

Feyenoord kan al op zondag 7 mei landskampioen worden wanneer PSV op zaterdagavond niet wint bij Sparta Rotterdam. Het elftal van trainer Arne Slot moet zelf dan wel een zege boeken bij Excelsior. Zes jaar geleden slaagde Feyenoord daar niet in, ook op 7 mei, toen de Kralingers met 3-0 wisten te winnen. De club uit Rotterdam-Zuid werd uiteindelijk alsnog kampioen door in de eigen Kuip met 3-1 te winnen van Heracles Almelo. Nu is de marge voor Feyenoord een stuk groter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De gemeente en politie van Rotterdam houden er rekening mee dat Feyenoord op zondag 14 mei kampioen wordt, wanneer Go Ahead Eagles op bezoek gaat in De Kuip. De eventuele huldiging zou dan op maandag 15 mei plaatsvinden. Toevalligerwijs werd het laatste kampioenschap van Feyenoord (2017) dus ook beslist op 14 mei. Dirk Kuijt kroonde zich toen tot de grote held door drie treffers te noteren. Destijds werd Feyenoord ook op maandag 15 mei gehuldigd.

Mario Been, analist bij ESPN en groot Feyenoorder, denkt niet dat een uitgestelde huldiging een grote smet is op het kampioenschap van de Rotterdammers. “Er is heel veel als, hè? Want dan moet PSV eerst nog puntenverlies lijden bij Sparta. Zelf moet je ook nog eens winnen bij Excelsior, wat natuurlijk niet makkelijk is”, grapt het bestuurslid technische zaken van de Kralingers te gast in Voetbalpraat. “Ik denk dat het voor Feyenoord het allerbeste is dat het kampioenschap thuis tegen Go Ahead plaatsvindt. Dan heeft de gemeente voldoende tijd om dat te organiseren. Nu ben je van te veel dingen afhankelijk. Ik weet vanuit betrouwbare bronnen wel dat de Coolsingel al een tijdje geleden schoon is geveegd, dus wat dat betreft kunnen ze daar wel naartoe.”