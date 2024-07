‘Feyenoord kaapt opnieuw twee talenten weg bij Ajax’

Feyenoord probeert opnieuw te shoppen in de jeugdopleiding van Ajax, zo meldt Ajax Showtime. De Rotterdammers hebben een contractaanbieding gedaan aan de gebroeders Tim en Nick de Koning, die serieus met de club in onderhandeling zijn over een overstap.

Ajax Showtime gaat ervan uit dat de broertjes De Koning uiteindelijk op het aanbod van Feyenoord in zullen gaan. De Rotterdammers hebben een goed contractvoorstel gedaan met daarnaast een uitgestippeld toekomstplan.

De vijftienjarige Tim de Koning behoorde afgelopen seizoen tot de betere spelers bij Ajax Onder 15. De middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, wordt al geruime tijd gevolgd door Feyenoord.

Daarnaast hopen de Rotterdammers ook de twee jaar oudere Nick de Koning in te lijven. De middenvelder had bij Ajax Onder 17 geen vaste basisplaats, maar maakte aan het eind van het seizoen wel een goede indruk op de Future Cup. De finaledag moest hij overigens missen door een blessure.

Bij Ajax dreigt al langere tijd een leegloop in de jeugdopleiding. Feyenoord lijkt al zeker van de komst van Jivayno Zinhagel, een aanvaller die afgelopen voetbaljaargang uitkwam voor Ajax O16.

Eerder leek ook Sean Steur de academie van Ajax te gaan verlaten. Steur sprak daar serieus over met PSV, maar bleef Ajax toch trouw.

Feyenoord probeert ook zestienjarige Zweed binnen te halen

Feyenoord werkt nadrukkelijk aan het versterken van de jeugdacademie. De Rotterdammers hebben een aanbod gedaan aan de zestienjarige Adrian Lahdo, zo meldt het Zweedse

Het gaat om het jongere broertje van AZ-aanvaller Mayckel Lahdo, die sinds 2022 in Alkmaar actief is. Adrian Lahdo kwam afgelopen seizoen uit voor Hammarby Onder 19, maar zal niet in Zweden blijven. De jongeling wordt naar verluidt ook begeerd door Juventus.

