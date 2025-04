Feyenoord in gesprek met talentvolle speler van Ajax: 'Enorm belangrijk voor zijn elftal'

Feyenoord is een van de clubs die in gesprek is met de entourage van Nafairon Landvreugd (16). Dat nieuws brengt de doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher via Bluesky.

Landvreugd is een talentvolle buitenspeler die momenteel vanwege groeiachterstand met dispensatie in Ajax Onder 16 speelt. Wel mocht de linkspoot al twee keer invallen bij Ajax Onder 17.

Volgens de Varkenoordfan is Landvreugd ‘enorm belangrijk voor zijn elftal’. De geboren Amsterdammer overweegt momenteel meerdere opties.

Dat Landvreugd in gesprek is met Feyenoord, is enigszins opvallend te noemen. In een interview met Ajax Showtime gaf zijn moeder Sharon eerder nog aan dat de Rotterdamse club geen optie is voor haar zoon.

“Hij is altijd Ajacied geweest. Zijn vader is ook een echte Ajacied en die heeft het Nafairon met de paplepel ingegoten”, aldus Sharon.

Landvreugd speelt al sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax. Mogelijk staat hij nu alsnog open voor een pikante overstap naar Feyenoord.

Afgelopen zomer nam Feyenoord leeftijdgenoot Jivayno Zinhagel (16) over van Ajax. De Rotterdamse buitenspeler is bezig aan een uitstekend debuutseizoen op Varkenoord en debuteerde onlangs in Feyenoord Onder 21.