Feyenoord-huurling Ilias Sebaoui toont zijn klasse met fraai afstandsschot

Het Nederlandse voetbalweekend is vrijdagavond afgetrapt in de Keuken Kampioen Divisie. Ilias Sebaoui, die door Dordrecht wordt gehuurd van Feyenoord, opende de avond met een prachtige treffer. De Belgische buitenspeler had slechts acht minuten nodig om de Schapekoppen op fraaie wijze op voorsprong te zetten tegen De Graafschap.

Het publiek aan De Krommedijk werd vrijdag al snel verwend. Na acht minuten opende Feyenoord-huurling Ilias Sebaoui de score met een heerlijke knal in de verre hoek: 1-0. Vijf minuten later trok ‘Good Old’ Ralf Seuntjens de stand gelijk, toen hij een voorzet van Mimoun Mahi achter Luca Plogmann knikte: 1-1. Dordrecht-aanvaller Dylan Mbayo was voor rust nog gevaarlijk met een schot op de paal, maar wist zijn ploeg niet op voorsprong te zetten.

Heerlijke knal van Ilias Sebaoui ???#dorgra — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2024

Ook in een spannende tweede helft wist Dordrecht binnen tien minuten te scoren. Mathis Suray stond in de 54ste minuut plotseling alleen voor doelman Thijs Jansen. De Belg toonde zich een beheerst afmaker door de bal links naast de huurling van Feyenoord te schuiven: 2-1. In het vervolg van de wedstrijd ging De Graafschap op zoek naar een gelijkmaker, maar de Superboeren slaagden er niet meer in te scoren en keerden zonder punten huiswaarts.

MVV Maastricht - Helmond Sport 3-0

MVV was vanaf het begin de bovenliggende partij en wist zichzelf halverwege de eerste helft te belonen. Tunahan Tasci raakte de bal goed en liet Helmond-goalie Wouter van der Steen kansloos: 1-0. Beide ploegen kwamen voor rust nog dicht bij een treffer, maar onder meer Ferre Slegers had het vizier niet op scherp staan.

Ook na rust liet MVV enige tijd na de score verder uit te bouwen. Zo schoten Mart Remans en Nicky Souren net naast, trof Dailon Livramento de lat en was de rebound daarvan niet besteed aan Slegers. Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak. Livramento brak door en schoot met links binnen: 2-0. Even later ging Remans neer in de zestien. De toegekende strafschop werd binnengeschoten door Remans zelf: 3-0.

TOP Oss - FC Eindhoven 2-1

Ozan Kökçü, de oudere broer van voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun, was na elf minuten trefzeker in de Brabantse derby tussen Oss en Eindhoven. De middenvelder liet Oss-doelman Mike Havekotte kansloos na een teruggelegde kopbal van Evan Rottier: 0-1.

Na een uur spelen draaide Oss de wedstrijd om. Spits Abel Stensrud was er als de kippen bij om bij de eerste paal de gelijkmaker binnen te tikken: 1-1. Een rake kopbal van Arthur Allemeersch maakte de avond voor de Ossenaren compleet: 2-1.

Telstar - Jong PSV 3-1

Telstar kwam halverwege de eerste helft op voorsprong, toen Mohammed Tahiri een voorzet van Thomas Oude Kotte kundig binnengleed: 1-0. Het leek er lange tijd op dat Telstar de voorsprong mee de rust in zou namen, totdat Jong PSV vlak voor rust genadeloos toesloeg via Dantaye Gilbert: 1-1.

Telstar kwam goed uit de kleedkamers en het scheelde een haar of de 2-1 was een feit. Cain Seedorf loste een prachtig gedraaid schot, dat op de lat uiteenspatte. In minuut 67 was het alsnog raak voor Telstar. Dewon Koswal tikte van dichtbij binnen in de verre hoek: 2-1. Zakaria Eddahchouri gooide het duel in het slot. Hij tikte simpel binnen na een dramatische uittrap van doelman Niek Schiks: 3-1.

