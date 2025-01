Feyenoord mag volgende week geen supporters meenemen naar Frankrijk voor het Champions League-duel met Lille, zo melden de Rotterdammers op de clubsite. Het is een hard gelag, want dat affiche kan wel eens cruciaal blijken.

Woensdagavond neemt de ploeg van Brian Priske het in De Kuip op tegen Bayern München. De Deen moet behoorlijk puzzelen door de vele afwezigen. Vooral op het middenveld moet de trainer roeien met de riemen die hij heeft.

Hwang In-beom, Quinten Timber, Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël zijn er allen niet bij voor het zevende en één na laatste Champions League-duel. Volgende week is de laatste pot van de eerste fase van het miljardenbal.

Dan neemt de ploeg uit Rotterdam-Zuid het in Frankrijk op tegen Lille, de huidige nummer acht van de ranglijst. Bayern bezet op dit moment overigens de tiende plek.

Mocht Feyenoord, de nummer achttien, woensdag in eigen huis geen punt weten te halen, is het goed mogelijk dat er een resultaat in Frankrijk benodigd is om door te stoten naar de volgende ronde van het miljardentoernooi. Dat is weggelegd voor de eerste 24 teams.

In Lille zal Feyenoord het in elk geval zonder uitfans moeten doen. "Het besluit volgt na vele weken van intensief overleg tussen clubs en de Franse overheden", schrijft de club op de eigen kanalen.

"Feyenoord diende onder andere een uitgebreid plan in op welke wijze zo’n 2.000 uitsupporters de reis naar Lille goed en verantwoord zouden kunnen maken." De Rotterdamse club zegt dat het 'zich beraadt' en noemt het besluit 'teleurstellend'.

"Nadat een besluit lang uit bleef, schakelde Feyenoord ook UEFA nog in, om zaken te bespoedigen en het meereizen van supporters mogelijk te maken. Desondanks kreeg Feyenoord vanmiddag te horen dat de Franse autoriteiten dit verbieden."