Feyenoord heeft twee opties in beeld om blessure Justin Bijlow op te vangen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 09:01 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:43

Feyenoord heeft Nick Marsman en Mikki van Sas op het oog om de geblesseerde Justin Bijlow te vervangen, zo melden 1908.nl en Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Marsman is sinds korte tijd transfervrij, nadat zijn contract bij Inter Miami werd ontbonden. Van Sas is een 19-jarige doelman uit de jeugdopleiding van Manchester City. The Citizens namen hem in 2020 over van FC Utrecht.

Bijlow liep eerder deze maand een polsbreuk op tijdens een training. Door de blessure zal de doelman zo'n twee tot drie maanden uit de roulatie zijn, waardoor Feyenoord het nodig acht een nieuwe keeper aan te trekken. Tot nog toe fungeerde Timon Wellenreuther als de vervanger van Bijlow.

Marsman stond tot voor kort onder contract bij het Inter Miami van Lionel Messi en kan mogelijk terugkeren bij Feyenoord, waar hij tussen 2019 en 2021 al eerder voor speelde. Marsman tekende in 2021 bij Miami. Afgelopen seizoen kwam de Zwollenaar niet in actie in de MLS. De 32-jarige sluitpost keepte uiteindelijk dertig duels voor de club uit Florida. Van Sas is volgens 1908.nl 'eveneens een thema' binnen de Rotterdamse club.

De geboren Utrechter keept momenteel zijn wedstrijden voor het Onder 21-team van City. Naar verluidt kunnen de Rotterdammers Van Sas gratis overnemen. In dat geval eist City wel een terugkoopoptie van 3 miljoen pond, omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro. Daarnaast wil de landskampioen van Engeland een doorverkooppercentage van 45% opnemen in het contract en moet Feyenoord bonussen overmaken die kunnen oplopen tot een miljoen euro, afhankelijk van het aantal wedstrijden dat Van Sas speelt voor de Rotterdammers.