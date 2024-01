Feyenoord heeft 23-jarige rechtsback uit Franse competitie op het oog

Paul Joly staat op de shortlist van Feyenoord. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond. De 23-jarige verdediger van AJ Auxerre is een van de opties om de selectie van de Rotterdammers te versterken. Een andere naam op de shortlist is Kevin Mbabu, maakte 1908.nl dinsdag al bekend.

"Ik heb begrepen dat Feyenoord nu Paul Joly, rechtsback van Auxerre, heeft toegevoegd aan de shortlist als potentieel doelwit", bericht Romano op X. "Hij wordt net als met Kevin Mbabu (waarmee al gesprekken hebben plaatsgevonden) besproken als een van de opties voor de positie van vleugelverdediger."

Joly speelde in de jeugd van Lorient, Amiens en Auxerre. Vorig seizoen werd hij voor een half jaar verhuurd aan Dijon, waarna hij afgelopen zomer weer terugkeerde bij Auxerre.

Bij laatstgenoemde club is de 1,82 meter lange rechtspoot een vaste kracht als rechtsback. Dit seizoen speelde hij tot dusver 21 officiële duels namens de nummer twee van de Ligue 2. Daarin scoorde hij niet, maar gaf hij wel drie assists.

Bij de Stadionclub heeft Bart Nieuwkoop nog niet helemaal kunnen brengen wat van hem verwacht werd. Omdat Gernot Trauner regelmatig met blessures worstelt - en Lutsharel Geertruida dan naar het centrum verhuist - is Arne Slot niet helemaal tevreden met de bezetting op de rechtsbackpositie. Mogelijk biedt Joly, die nog tot medio 2026 onder contract staat in Auxerre, uitkomst.

Dinsdag werd dus al bekend dat Feyenoord ook geïnteresseerd is in Mbabu, een 28-jarige Zwitser van FC Augsburg. De Duitse ploeg huurt hem momenteel van Fulham, maar de Duitsers hebben geen koopoptie bedongen. Feyenoord wil Mbabu echter per direct overnemen. "Feyenoord moet er nog uit zien te komen met Fulham, Augsburg én de entourage van de speler, maar de eerste inspanningen zijn in gang gezet", schreef 1908.nl.

Eerder werd Feyenoord al in verband gebracht met Neco Williams (Nottingham Forest) en Thomas Meunier (Borussia Dortmund), maar hun komst kon niet worden gerealiseerd.

