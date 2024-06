Feyenoord haalt talentvolle zoon van legendarische spits naar Nederland toe

Luca Dahl Tomasson speelt de komende twee seizoenen voor Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De zestienjarige middenvelder, zoon van Jon Dahl Tomasson, komt over van Blackburn Rovers. Op Varkenoord sluit Tomasson junior aan bij Feyenoord Onder 17.

Maandag zette Tomasson junior zijn handtekening in de Boardroom van De Kuip. “Feyenoord is voor mij in veel opzichten een speciale club. Als kleine jongen kwam ik regelmatig in De Kuip om naar de wedstrijden van mijn vader te kijken. Dat ik nu in zijn voetsporen kan treden maakt het voor mij extra bijzonder”, laat de tiener weten via de clubwebsite van Feyenoord.

Tomasson junior kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij Feyenoord. “Ik kan niet wachten om zelf ook in het Feyenoord-shirt te spelen en te laten zien wat ik in huis heb.” Voor zijn periode bij Blackburn Rovers was de in Kopenhagen geboren Tomasson actief in de jeugdopleiding van Excelsior Rotterdam.

Met zijn transfer naar Feyenoord gaat Tomasson junior zijn vader achterna. De inmiddels 47-jarige Jon Dahl Tomasson, bondscoach van Zweden, maakte tussen 1998 en 2002 furore bij Feyenoord. Vervolgens keerde Tomasson in 2008 terug, om nog drie jaar actief te zijn bij de Stadionclub.

In totaal speelde Tomasson 206 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 92 doelpunten en 24 assists. Met de Rotterdammers legde hij beslag op de landstitel (1998/99), Johan Cruijff Schaal (2000) en UEFA Cup (2001/02). Vanwege laatstgenoemde prestatie zal Tomasson voor altijd een clubicoon zijn.

Tomasson junior zal zeker niet de enige ‘zoon van’ zijn in de Feyenoord Academy. Aiden Kuijt, zoon van clubicoon Dirk, maakte in het afgelopen seizoen een hattrick namens de Onder 13 in de mini-Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van aartsrivaal Ajax (8-0). Dani Slory (Feyenoord Onder 17) en Jaden Slory (Feyenoord Onder 21) zijn de zoons van voormalig Oranje-international Andwélé.

Shaqueel van Persie (zoon van Robin) speelt inmiddels in Feyenoord Onder 18. In Feyenoord Onder 16 speelt Matthew Amoah junior, zoon van de voormalig cultspits van NAC Breda. Noah Pusic, zoon van voormalig assistent Marino, vertrekt wel uit het beloftenelftal van de Rotterdammers.

Komend seizoen komen er naast Tomasson junior meerdere ‘voetbalzonen’ bij. Jaymin Sarpong, zoon van voormalig Ajacied Jeffrey, sluit aan in Feyenoord Onder 8. Dani Calabro, zoon van voormalig Eredivisie-spits Sandro Calabro, gaat spelen in Feyenoord Onder 11.

