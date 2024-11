Feyenoord haalt oude bekende van Stengs en Priske naar De Kuip

Feyenoord heeft zich versterkt met Thomas Carpels, zo meldt De Telegraaf. De fysiektrainer komt over van Royal Antwerp, waar de 35-jarige Belg reeds afscheid van genomen heeft.

De aanstelling van Carpels komt niet helemaal uit de lucht vallen, daar hij een oude bekende is van Feyenoords hoofdtrainer Brian Priske. Toen de Deen in het seizoen 2021/22 aan het roer stond bij Antwerp, was Carpels één van zijn stafleden.

Priske verliet the Great Old in 2022, om een avontuur aan te gaan bij de Tsjechische topclub Sparta Praag. Carpels bleef bij Antwerp, waar hij met de nieuwe hoofdtrainer Mark van Bommel kwam te werken.

Onder de Nederlandse oefenmeester beleefden Carpels en Antwerp een legendarisch seizoen 2022/23, waarin de landstitel en de nationale beker werd veroverd. Aan het begin van het seizoen 2023/24 werd tevens de Belgische Supercup binnengehaald.

Bij Feyenoord wordt Carpels 'Head of Performance' en komt hij met Calvin Stengs een oude bekende tegen. De aanvallende middenvelder, die bijna weer fit is, was in het glorieuze seizoen 2022/23 één van de sleutelspelers van Antwerp.

"Aan het management, de volledige staf en alle spelers: dank jullie wel voor het vertrouwen en de steun in de afgelopen vier seizoenen", neemt Carpels op Instagram afscheid van Antwerp. "Met jullie samenwerken heeft me vervuld met trots en blijdschap."

"We hebben zo veel onvergetelijke momenten gedeeld en ik ben extreem trots om te kunnen zeggen dat we samen geschiedenis hebben geschreven: een ongeëvenaarde treble, opeenvolgende bekerfinales en we hebben de Champions League naar de Bosuil gebracht", aldus een dankbare Carpels.