Feyenoord geeft komst Zerrouki niet op: Rotterdammers praten weer met Twente

Dinsdag, 2 mei 2023 om 09:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:22

Ramiz Zerrouki staat nog steeds nadrukkelijk in de belangstelling van Feyenoord, zo meldt Voetbal International. Volgens journalist Martijn Krabbendam is er beweging rondom de middenvelder van FC Twente. Beide clubs zijn naar verluidt weer in onderhandeling.

Krabbendam schrijft dat Feyenoord in Zerrouki een directe versterking voor de selectie ziet. “Feyenoord weet dat de Champions League zijn tol zal gaan eisen en is van plan was vlees op de botten te kweken. Niemand verwacht dat iedere speler zonder zorgen meer dan zestig wedstrijden zal kunnen spelen. Een kwalitatief én kwantitatief sterke selectie is een voorwaarde dat de Champions League straks niet ten koste gaat van de prestaties in de Eredivisie”, aldus Krabbendam.

Zerrouki zag zijn droomtransfer naar De Kuip dit seizoen meermaals afketsen omdat de Tukkers hem niet wilden laten gaan. De Rotterdammers boden afgelopen winter liefst acht miljoen euro voor de zeventienvoudig Algerijns international. De 24-jarige middenvelder van Twente beschikt nog over een contract tot medio 2024 in Enschede, al heeft de club wel de optie om die verbintenis met één seizoen te verlengen.

Tegenover de mogelijke komst van Zerrouki staat het naderende vertrek van Orkun Kökçü. De aanvoerder van Feyenoord is bezig aan zijn laatste weken in De Kuip. Een transfer naar de Premier League lijkt het meest reëel. Meerdere clubs uit de hoogste Engelse divisie hebben de aanvoerder van Feyenoord op de korrel. Naast Aston Villa wordt de Turks international volgens 1908.nl ook gevolgd door West Ham United, Brighton & Hove Albion, Leicester City, Arsenal, Nottingham Forest, Wolverhampton Wanderers en Crystal Palace. Het Benfica van trainer Roger Schmidt en Borussia Dortmund zijn bovendien ook al langer in de markt voor Kökçü.