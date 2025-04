'Feyenoord en PSV richten pijlen op doelman met marktwaarde van 7 miljoen euro'

Dmytro Riznyk staat op het wensenlijstje bij Feyenoord en PSV, zo meldt de Oekraïense sportjournalist Igor Burbas. De 26-jarige doelman van Shakhtar Donetsk maakte dit seizoen indruk in de Champions League.

Volgens Burbas geniet Riznyk belangstelling van zowel Feyenoord als PSV. Een transfer naar de top van de Eredivisie behoort tot de opties voor komende zomer.

De 1,91 meter lange Riznyk speelde in het huidige seizoen nog tegen PSV in het miljardenbal. Ondanks zijn goede keeperswerk kon de Oekraïner een late 3-2 nederlaag niet voorkomen.

Riznyk ligt bij Shakhtar nog tot december 2027 vast. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op zo’n 7 miljoen euro.

Shakhtar nam Riznyk in februari 2023 voor 3 miljoen euro over van Vorskla Poltava. Inmiddels is hij tweevoudig international van Oekraïne.

Bij het nationale elftal moet Riznyk met Andriy Lunin (Real Madrid) een grote naam voor zich dulden. Een stap naar West-Europa moet de goalie helpen om zich verder te ontwikkelen.

Bij PSV kan Riznyk de opvolger worden van de vertrekkende Walter Benítez. Bij Feyenoord is het nog maar de vraag wat er komende zomer met Justin Bijlow en Timon Wellenreuther gaat gebeuren.