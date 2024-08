Feyenoord denkt aan andere speler van Brighton & Hove Albion als alternatief voor Facundo Buonanotte

Mocht Facundo Buonanotte niet haalbaar blijken voor Feyenoord, dan denken de Rotterdammers aan een andere speler van Brighton & Hove Albion: Ibrahim Osman. Dat meldt Voetbal International zondag.

Buonanotte wordt al enige tijd aan Feyenoord gelinkt. Het is echter de vraag of hij daadwerkelijk de overstap op huurbasis gaat maken naar Rotterdam-Zuid, want ook Celtic is geïnteresseerd in de Argentijnse aanvallende middenvelder.

Daardoor wil Feyenoord ook verder kijken, voor het geval dat Buonanotte uiteindelijk niet haalbaar blijkt. De Rotterdammers hebben daarom ook met Brighton over Osman gesproken tijdens de onderhandelingen, weet VI.

Osman is een 1,79 meter lange buitenspeler uit Ghana. De rechtspoot, die twee keer voor zijn land uitkwam, speelt het vaakst op de linksbuitenpositie.

De afgelopen seizoenen speelde Osman voor FC Nordsjaelland in Denemarken. Vorig seizoen was hij goed voor 44 officiële duels: 10 goals, 8 assists.

Brighton nam hem deze zomer van hem over, voor 19,5 miljoen euro. Het is echter de vraag hoeveel hij komend seizoen in actie gaat komen voor de Premier League-club.

Daarom denkt Feyenoord dat hij misschien wel haalbaar is op huurbasis. Toch heeft Buonanotte nog altijd de voorkeur in Rotterdam-Zuid.

