Feyenoord deelt droevig bericht: jeugdtrainer Jeffrey Oost overleden

Jeugdtrainer Jeffrey Oost is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat droevige bericht deelt Feyenoord dinsdag via de officiële kanalen. Oost was al sinds 1992 aan de Feyenoord Academy verbonden en zou komend seizoen deel uitmaken van de technische staf van de Onder 13.

“Feyenoord heeft met grote droefenis kennisgenomen van het overlijden van Jeffrey Oost. De jeugdtrainer van Feyenoord Academy overleed afgelopen weekend en is 68 jaar geworden”, schrijven de Rotterdammers op de clubwebsite. Over de oorzaak van het overlijden van Oost is vooralsnog niets bekend.

Feyenoord herinnert Oost als een ‘gedreven jeugdtrainer’ en een ‘opleider pur sang’. “Met een duidelijke visie van opleiden. Deze visie deelde hij dan ook graag met iedereen. Feyenoord zal zijn liefde voor de club en zijn betrokkenheid bij de vele jeugdspelers die hij onder zijn hoede heeft gehad nooit vergeten en is hem dankbaar voor de 32 jaren waarin hij zich voor de club heeft ingezet.”

Jeffrey Oost is de vader van Jason Oost (41), die als profvoetballer speelde voor clubs als RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo, De Graafschap en Excelsior. Inmiddels is zijn zoon actief als trainer in de jeugdopleiding van Sparta.