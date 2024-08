Feyenoord besluit nóg een speler te verhuren en doet zaken met ADO Den Haag

Milan Hokke komt komend seizoen op huurbasis uit voor ADO Den Haag, zo melden de clubs donderdag via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger kwam uit voor Feyenoord Onder 21 en speelt voor één voetbaljaargang zeker in de Keuken Kampioen Divisie.

Donderdagochtend werd Hokke medisch gekeurd in Den Haag, waarna hij direct aansloot bij de spelersgroep van trainer Darije Kalezic. Onlangs verlengde Feyenoord het contract van de verdediger tot medio 2026.

Hokke speelt al sinds 2011 voor Feyenoord Academy en maakte in 2022 zijn officieuze debuut voor Feyenoord 1. Afgelopen seizoen was hij een belangrijke schakel bij het Onder 21-elftal, dat zowel de landstitel als de KNVB Beker pakte.

De linksbenige centrale verdediger kwam in totaal tot 41 officiële optredens voor Feyenoord Onder 21, maar hij maakte nog geen officiële minuten in het eerste elftal van de Rotterdammers.

“Milan Hokke is een zeer talentvolle centrale verdediger”, vertelt Joris Mathijsen, technisch directeur van ADO Den Haag, over het aantrekken van de stopper. “Hij heeft de verdedigende kwaliteiten waar wij naar op zoek zijn en zijn daarom verheugd dat zijn keuze op ADO Den Haag is gevallen.”

Het nieuws van Hokke volgt kort na de bekendmaking van Feyenoord dat ook Thomas Belt op huurbasis vertrekt. De middenvelder maakt de tijdelijke overstap naar CD Castellón.

Van den Belt wordt in Spanje herenigd met Dick Schreuder, met wie hij eerder bij PEC Zwolle werkte. Dat Van den Belt zou vertrekken bij Feyenoord stond al enige tijd vast. De middenvelder wist afgelopen seizoen geen basisplaats te veroveren en kiest met het oog op speeltijd eieren voor zijn geld.