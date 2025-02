Feyenoord begon al veel eerder te twijfelen over Brian Priske: zeker drie acties vielen onmiddellijk verkeerd

Mikos Gouka weet dat Feyenoord al langer twijfels had over het functioneren van de inmiddels ontslagen trainer Brian Priske. De journalist stelt in het programma Voetbalpraat van ESPN dat de Rotterdammers als sinds de zomer van 2024 niet overtuigd zijn van de kwaliteiten van de coach.

“Het is een lang verhaal, maar achter de schermen botste het een beetje”, zo begint Gouka. “De ene groep wilde afscheid nemen, dus de groep-Troost. Dennis te Kloese zag dat weer minder zitten, want hij had ook eigenbelang. Te Kloese had hem tenslotte aangesteld.”

“Maar eigenlijk kwamen er in de zomer al dingetjes waarvan er bij Feyenoord gedacht werd: is dit het nou wel? Dit gaat niet helemaal de goede kant op. Het waren geen zaken die zwaar genoeg waren om hem te ontslaan overigens.”

“Het gaat dan om de eerste weken van het seizoen. Het veranderen van het systeem van Arne Slot viel bijvoorbeeld niet goed. Het systeem waar ze juist drie jaar lang succes mee hadden gehad”, vervolgt de journalist.

“Daarnaast werd de huddle als opmerkelijk gezien en werden er vraagtekens gezet bij het wisselen van Justin Bijlow. Nu komt het misschien logisch over omdat hij weer geblesseerd is, maar op dat moment werd er binnen Feyenoord wel op een concurrentiestrijd gerekend.”

“Als je na Slot komt, dan wordt daar natuurlijk alles naast elkaar gelegd. Slot deed in feite alles goed, en hij deed eigenlijk alles vaak anders. Het is ook moeilijk. Als Slot er niet was geweest, dan had Priske het misschien wel langer volgehouden.”

“Ze hebben bij Feyenoord snel gerealiseerd dat hij van het niveau FC Utrecht of sc Heerenveen is, zonder daar clubs of mensen mee te beledigen”, besluit Gouka. “Hij had in ieder geval niet het niveau dat Feyenoord na wil streven.”