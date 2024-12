Ferencváros: ‘Contract Pascal Jansen afgekocht door een van de grootste clubs ter wereld’

Pascal Jansen is niet langer trainer van Ferencváros. De Hongaren melden op de eigen clubsite dat het contract van de Nederlandse oefenmeester is afgekocht. Volgens verschillende media uit de Verenigde Staten wordt Jansen op korte termijn gepresenteerd als manager van New York City FC.

Jansen stond sinds de zomer van 2024 voor de groep bij Ferencváros. Aan zijn dienstverband bij de Hongaarse topclub komt echter na een half jaar al een einde.

“Het contract van Jansen wordt opgekocht door een groep bedrijven die eigenaar zijn van een van de grootste voetbalclubs ter wereld”, valt er te lezen in het persbericht van Ferencváros.

De naam van de nieuwe club wordt door zijn voormalig werkgever niet specifiek genoemd, maar media in de Verenigde Staten weten zeker dat Jansen aan de slag gaat bij New York City FC.

Ferencváros wilde Jansen naar eigen zeggen enkel laten vertrekken als het een flinke afkoopsom voor de Nederlander zou krijgen. Aangezien New York City FC met een som geld over de brug kwam, stond niets een transfer meer in de weg.

Jansen lijkt bij New York City FC de opvolger te worden van Nick Cushing. De veertigjarige Engelsman werd eind vorige maand door zijn club de laan uit gestuurd.

Jansen was eerder ruim drie jaar lang hoofdtrainer van AZ. Door zijn naderende overstap naar de MLS gaat er een streep door een weerzien met de Alkmaarders. Eind januari sluit AZ de competitiefase van de Europa League af met een uitwedstrijd tegen Ferencváros.