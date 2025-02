Fenerbahçe wil geen Turkse scheidsrechter meer zien in restant Süper Lig-seizoen

Fenerbahçe heeft een officieel verzoek ingediend bij de Turkse voetbalbond om het restant van het Süper Lig-seizoen exclusief door buitenlandse scheidsrechters te laten fluiten. Fenerbahçe is zeer te spreken over het recente optreden van de Sloveense arbiter Slavko Vincic in de derby tegen Galatasaray (0-0).

Fenerbahçe stelt in het statement dat het 'door de Turkse voetbalbond aangestelde buitenlandse scheidsrechterscommissie een positieve bijdrage heeft geleverd aan het Turkse voetbal'.

"Dat sommige clubs uit de Süper Lig voor hun eigen wedstrijden om dezelfde scheidsrechters vragen, is een indicatie van de legitimiteit van onze eisen tot nu toe. Dat blijkt wel uit de prestaties van het scheidsrechtersteam, zowel voor als na de wedstrijd."

Fenerbahçe en Galatasaray liggen momenteel overhoop over de kwestie José Mourinho, die zich volgens Galatasaray schuldig heeft gemaakt aan racisme. Galatasaray is een strafrechtelijke procedure gestart tegen Mourinho, die net als Fenerbahçe alles ontkent.

Galatasaray en Fenerbahçe steggelen daarnaast al tijden over arbitrale kwesties in de Süper Lig. Het vertrouwen van Fenerbahçe in buitenlandse scheidsrechters is na het optreden van Vincic en zijn team dusdanig groot, dat het alleen maar buitenlandse scheidsrechters wil zien.

"Om deze reden hebben we op 25 februari 2025 officieel een verzoek ingediend bij de Turkse voetbalbond om alle resterende wedstrijden in het seizoen 2024/25 door buitenlandse scheidsrechters te laten fluiten."

"In dit verband willen wij het publiek informeren dat wij het op prijs stellen als de deelnemers (in de Süper Lig, red.) verzoeken om hun wedstrijden door buitenlandse scheidsrechters te laten fluiten."