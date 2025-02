Galatasaray start strafrechtelijke procedure tegen Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Galatasaray gaat een strafrechtelijke procedure starten tegen José Mourinho (62), de trainer van aartsrivaal Fenerbahçe. Dat communiceert de Turkse topclub middels een officieel statement.

De topper tussen Galatasaray en Fenerbahçe eindigde maandagavond in een doelpuntloos gelijkspel. Enkele uren na de remise meldde de thuisclub zich met een statement op social media.

“Sinds het moment dat hij hier in Turkije trainer is geworden, heeft Mourinho voortdurend denigrerende uitspraken gedaan richting het Turkse volk”, schrijft Galatasaray. “Vandaag is het helemaal uit de hand gelopen door zijn immorele opmerkingen en ondubbelzinnige inhumane retoriek.”

Cim Bom gaat actie ondernemen. “We verklaren hierbij dat we voornemens zijn een strafrechtelijke procedure te starten met betrekking tot de racistische uitspraken van Mourinho. We zullen daarnaast officiële klachten indienen bij de UEFA en de FIFA.”

Galatasaray richt zich ook tot de clubleiding van Fener. “We zijn benieuwd naar het standpunt dat Fenerbahçe - een partij die beweert ‘voorbeeldige morele waarden’ hoog in het vaandel te hebben staan - in zal nemen over het laakbare gedrag van hun manager.”

Arbitrage

Mourinho was na het uitduel met Galatasaray lovend over de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. “Ik denk dat de scheidsrechter verantwoordelijk was voor het feit dat de wedstrijd van vandaag een grote en goede wedstrijd was.”

Vervolgens kon Mourinho het niet laten om te sneren over het niveau van Turkse arbiters. “Ik ging na de wedstrijd naar de kleedkamer van de scheidsrechter. Ik bedankte hem voor zijn komst en zei tegen de vierde scheidsrechter, die Turks is, dat het een ramp zou zijn geworden als hij scheidsrechter was geweest.”

“Als alle Turkse scheidsrechters leren van deze wedstrijd en zelfkritiek hebben, dan eindigt het seizoen goed en spannend. Maar als het circus van begin dit jaar doorgaat, dan wordt het een ander verhaal”, aldus Mourinho.