Fenerbahçe schrikt niet van vroege achterstand en legt druk bij Galatasaray

Fenerbahçe heeft uitstekende zaken gedaan in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Ismail Kartal wist dankzij twee treffers van Cengiz Ünder met 2-1 te winnen van Ankaragücü. De Gele Kanaries zijn de koploper en hebben drie punten meer dan naaste achtervolger Galatasaray, dat maandag nog in actie komt tegen Gaziantep.

In de basisopstelling van Fenerbahçe ontbrak Jayden Oosterwolde. Zijn plek in het hart van de verdediging werd ingenomen door de van de Afrika Cup teruggekeerde Ghanees Alexander Djiku. Ferdi Kadioglu stond aan de linkerkant van de verdediging opgesteld, terwijl Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Ünder voor de aanvoer richting spits Edin Dzeko moesten zorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De wedstrijd begon nog op teleurstellende wijze voor Fenerbahçe, dat na ruim tien minuten een penalty tegen kreeg na een overtreding van doelman Dominik Livakovic. De Kroaat kon vervolgens ook niets doen aan de elfmeterinzet van Tolga Cigerci, die een verleden heeft bij Fenerbahçe: 0-1.

Toch zou Fenerbahçe al snel orde op zaken stellen. Ünder ontving de bal aan de linkerkant van het veld en gaf een scherpe voorzet. Zijn pass werd door alles en iedereen gemist, inclusief goalie Bahadir Güngördü, waardoor de bal in de verre hoek belandde: 1-1.

Even na een half uur spelen kwam Fenerbahçe zelfs op voorsprong en opnieuw was Ünder de gevierde man. De buitenspeler liet Güngördü kansloos met een schot van dichtbij in de verre hoek: 2-1.

Het was Fenerbahçe dat de klok sloeg, al kwam de ploeg wel goed weg toen Olimpiu Morutan zijn inzet tegen de lat zag belanden. Aan de andere kant had Güngördü antwoorden in huis op pogingen van Tadic en Kadioglu.

Na rust werden beide ploegen gevaarlijk, maar gescoord zou er niet meer worden. Michy Batshuayi kwam in blessuretijd nog dichtbij, maar de Belg stuitte op Güngördü. Het bleek echter een misser zonder gevolgen, daar Fenerbahçe de voorsprong over de streep trok.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties