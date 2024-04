Fenerbahçe komt met hard statement en spreekt van 20 jaar durende corruptie

Fenerbahçe heeft maandagmiddag in een officieel statement tekst en uitleg gegeven bij het besluit om een dag eerder van het veld te stappen in de Turkse Super Cup. In de eindstrijd tegen Galatasaray trad de ploeg van trainer Ismail Kartal uit protest aan met een Onder 19-elftal en verliet de ploeg het veld binnen 53 seconden na een vroege goal van Mauro Icardi.



Na de vroege 1-0 besloten de spelers van Fener het veld onmiddellijk te verlaten. De wedstrijd zou in december al gespeeld worden in Saudi-Arabië, maar door een diplomatieke crisis werd dat duel uitgesteld. Daarvoor zou de wedstrijd in augustus gespeeld worden, maar toen werd de ontmoeting uitgesteld vanwege de Europese verplichtingen van Galatasaray.

Daags na de historische avond in het Turkse voetbal komt Fener met een heldere verklaring voor het besluit om de wedstrijd tegen Galatasaray niet uit te spelen. Aan de keuze om de Super Cup-finale binnen 53 seconden te staken ligt volgens de club ‘twintig jaar onrechtvaardigheid in het Turkse voetbal’ ten grondslag.

“Al twintig jaar strijdt Fenerbahçe tegen een onrechtvaardig voetbalsysteem in Turkije”, zo luidt het statement. “De Fenerbahçe-gemeenschap blijft zich zowel op sportief als juridisch vlak uitspreken tegen het oneerlijke systeem in het Turkse voetbal.”

De club levert vervolgens een opsomming van zeker acht ‘verdachte’ gebeurtenissen in de afgelopen twintig jaar die ongunstig uitvielen voor de Gele Kanaries.

Zo wijst Fenerbahçe onder meer naar een ‘bewuste aanslag’ op de spelersbus in 2015, een valse beschuldiging voor matchfixing in het seizoen 2010/11, onterechte uitsluiting van Champions League-voetbal en vele financiële tegenslagen door inmenging van de Turkse bond.

De druppel die de emmer deed overlopen was het schandaal in het duel met Trabzonspor, waarin vijandige supporters de spelers bedreigden en er meermaals veel chaos op het veld was. Bovendien wilde de Turkse bond niet ingaan op het verzoek om een buitenlandse, onafhankelijke scheidsrechter aan te stellen voor de Super Cup.

Verder vroeg Fenerbahçe om uitstel van de eindstrijd in verband met de Conference League-wedstrijd tegen Olympiacos, maar de Turkse bond wilde ook aan dat verzoek niet meewerken. Daarmee was de maat vol voor Fenerbahçe, zo klinkt het.

