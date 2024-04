Fenerbahçe houdt mede dankzij Dusan Tadic toch nog hoop op halve finale

Fenerbahçe heeft een nederlaag moeten slikken tegen Olympiacos. In Griekenland ging de ploeg van Ismael Kartal met 3-2 onderuit door treffers Konstantinos Fortounis, Stefan Jovetic en Chiquinho. Dusan Tadic en Irfan Can Kahveci bezorgden Fenerbahçe daarna nog wel een stuk hoopvollere uitgangspositie. Jayden Oosterwolde viel nog voor rust geblesseerd uit met een op het oog serieuze knieblessure. De return van de kwartfinale van de Conference League vindt over een week plaats.

Ayoub El Kaabi was de diepste spits van Olympiacos. De Marokkaan werd in zijn rug gesteund door Jovetic. Ook bij Fenerbahçe stonden er de nodige grote namen aan de aftrap. Zo was Edin Dzeko aangewezen man om voor de Turkse treffers te zorgen en stonden ook Tadic, Oosterwolde en Sebastian Szymanski aan de aftap. Ferdi Kadioglu begon op de bank, maar zou nog voor rust invallen voor Oosterwolde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dzeko kreeg de eerste kans om de fanatieke Griekse supporters tot stilte te manen. Een vlotte counteraanval leidde tot balbezit voor Tadic aan de linkerkant, waar de Serviër prima voorgaf op Dzeko. De spits probeerde het met een fraaie volley, maar moest toezien hoe centrumverdediger David Carmo zijn voet uitstak en voorkwam dat de bal richting richting de verre hoek vloog. Dzeko kwam even later alsnog tot een schot op doel, waar goalie Konstantinos Tzolakis een antwoord op had.

Olympiacos toonde zich in de fase daarna bijzonder effectief. Caglar Söyüncü deed er veel te lang over om weg te rossen en zag zijn pass worden getoucheerd door Georgios Masouras. De bal belandde perfect voor de voeten van Fortounis, die zijn geluk beproefde met een zuiver schot in de verre hoek: 1-0. Olympiacos kwam na die treffer beter in de wedstrijd en werd gevaarlijk via Carmo, die Dominik Livakovic knap redding zag brengen.

Livakovic werd even later alsnog voor de tweede keer geklopt. Fortounis leek zich klaar te maken om te schieten, maar had in plaats daarvan een schitterend steekpassje in huis op Jovetic. De Montenegrijn stond door de te laat stappende Söyüncü geen buitenspel en rondde in de korte hoek af: 2-0. Fenerbahçe kwam in de slotfase van de eerste helft nog wel tot tweemaal toe dichtbij. Allereerst schoot Kahveci een vrije trap net naast, even later stuitte Rade Krunic op Tzolakis.

Vlak na rust leidde een nieuwe verdedigingsfout opnieuw een prima mogelijkheid in voor Olympiacos. El Kaabi heroverde het balbezit en stond na een kapbeweging oog in oog met Livakovic, die de Marokkaan van het scoren belette. Fenerbahçe leerde niet van zijn fouten en leed opnieuw kinderlijk balverlies. Ditmaal leverde Miha Zajc zomaar in, waardoor Chiquinho kon doorlopen en afronden in de verre hoek: 3-0.

Fenerbahçe had weinig in de melk te brokkelen, al had het via Szymanski wel op een 3-1 moeten komen. Kahveci bracht de bal bij de Pool, die een opgelegde kans liet liggen door naast te koppen. Kahveci claimde bij het volgende gevaarlijke moment later hands van Chiquinho in de zestien, maar zijn protesten leverden niets op. Even later kregen de Turken alsnog een strafschop, na een onhandige tackle van Panagiotis Retsos op Bright Osayi-Samuel. Tadic schoot de strafschop feilloos binnen: 3-1.

Het tweeluik werd twintig minuten voor tijd helemaal nieuw leven ingeblazen. Kadioglu gaf vanaf links voor op Szymanski, die een zeer slim passje in huis had op Kahveci. De Turks international bleef kalm en werkte de bal in de verre hoek: 3-2. Carmo kreeg aan de andere kant al snel een prima kopkans, die hij verkwanselde door over te koppen. Zodoende bleef het initiatief bij Fenerbahçe, dat bijna op gelijke hoogte kwam via Szymanski. De ex-Feyenoorder schoot net naast. Olympiacos hield stand en reist volgende week met een minimale voorsprong af naar Istanbul.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties