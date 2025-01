Fenerbahçe herstelt zich mede dankzij prachttreffer; Besiktas geeft voorsprong laat weg

Fenerbahçe heeft in eigen huis geen fout gemaakt tegen Göztepe. De ploeg van trainer José Mourinho stond bij rust met 0-1 achter, maar herstelde zich dankzij treffers van Youssef En-Nesyri (2) en Oguz Aydin: 3-2. Fener komt zodoende op zes punten van koploper Galatasaray terecht. Eerder op de dag kwam Besiktas niet langs Antalyaspor (1-1), waardoor de Zwarte Adelaars genoegen moeten nemen met plek zes in de Süper Lig.

Fenerbahçe - Göztepe 3-2

Göztepe presteert met een vijfde plaats verrassend goed onder trainer Stanimir Stoilov, die zijn team halverwege de eerste helft op voorsprong zag komen. Door bijzonder zwak uitverdedigen bij Fenerbahçe werd Romulo in staat gesteld om door te koppen richting Juan Santos, die met links de verre hoek vond: 0-1.

Fenerbahçe rechtte na rust de rug en had nog geen minuut in de tweede helft nodig om op gelijke hoogte te komen. Een voorzet van Allan Saint-Maximin werd dusdanig slecht verwerkt door twee Göztepe-verdedigers, dat En-Nesyri bij de tweede paal kon binnenschieten: 1-1.

De Marokkaanse goaltjesdief produceerde een kleine tien minuten later zijn tweede treffer van de wedstrijd. Een hoekschop van voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic werd door En-Nesyri knap in de bovenhoek gekopt: 2-1.

De volgende treffer volgde slechts een paar minuten later. Saint-Maximin trok naar binnen en gaf mee aan Fred, die op zijn beurt Aydin bereikte. De Turk bevond zich aan de zijkant van het veld en loste iets wat tussen een voorzet en een schot in zat. Hoe dan ook: de bal viel prachtig binnen: 3-1.

Novatus Miroshi maakte het in de slotfase nog wel spannend. De Tanzaniaan kopte een afgeslagen schot van Romelu binnen voor de 3-2 en Göztepe had daarna nog een dikke tien minuten om een punt te redden, maar slaagde daar niet in.

Antalyaspor - Besiktas 1-1

Besiktas kwam in het openingskwartier bijna op 0-1, toen voormalig Vitesse-ster Milot Rashica de bal op het hoofd van Semih Kiliçsoy schilderde en laatstgenoemde tegen de lat kopte. Lange tijd leek Besiktas niet tot scoren te komen, maar diep in de tweede helft gebeurde het alsnog.

Gedson Fernandes was heer en meester op het middenveld en verstuurde een diepe pass op Ciro Immobile. De Italiaan lepelde de bal richting de tweede paal, waar Rafa Silva binnenknikte: 0-1. Besiktas kwam in de absolute slotfase zwaar onder druk te staan, al leek de ploeg mede dankzij een heerlijke redding van Mert Günok stand te houden.

Niets bleek echter minder waar. Een diepe bal werd ternauwernood binnengehouden door Antalyaspor, waarna Erdal Rakip in balbezit kwam. De middenvelder hield even in en lepelde de bal over Günok heen: 1-1.