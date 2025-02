Fenerbahçe gaat mede dankzij goal van Dusan Tadic met uitstekende uitgangspositie naar België

Fenerbahçe heeft donderdagavond een uitstekend resultaat geboekt in de Europa League. De nummer twee van de Turkse Süper Lig had in eigen huis geen kind aan Anderlecht: 3-0. Dusan Tadic, Edin Dzeko en Youssef En-Nesyri kwamen op het scorebord.

José Mourinho begon met veel bekende namen in de basis. Onder anderen Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański, Tadic en Dzeko stonden aan de aftrap. Kasper Dolberg, voormalig Ajacied, begon op de bank bij Anderlecht. Daar zaten ook Thorgan Hazard en Jan Vertonghen.

Het was Tadic die zijn ploeg na iets meer dan tien minuten op voorsprong zette. Een corner van Fenerbahçe werd door de Belgische verdediging teruggekopt naar Filip Kostic. De Serviër kreeg de bal in tweede instantie wél bij een ploeggenoot. Yusuf Akcicek zag vervolgens hoe Tadic zijn ogenschijnlijke schot in het doel kopte: 1-0.

De Turken kwamen kort voor rust op een 2-0 voorsprong. Dit keer was Dzeko de man van de goal. Het eerste schot van de spits werd nog geblokt door Lucas Hey, maar de rebound viel voor de voeten van Dzeko. In tweede instantie schoot hij wél raak: 2-0.

En-Nesyri zou na bijna een uur spelen de eindstand op het bord zetten. De aanvalsleider kopte een afgemeten voorzet van Szymański keihard achter Anderlecht-doelman Colin Coosemans: 3-0. Fenerbahçe gaat zodoende met een uitstekende uitgangspositie naar België volgende week. De return vindt donderdagavond om 21.00 uur plaats in het Lotto Park.