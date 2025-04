Felle kritiek op Ajax vanuit Deventer: ‘Ze krijgen veel scheidsrechtersbeslissingen mee’

Victor Edvardsen vindt dat Ajax veel scheidsrechtersbeslissingen meekrijgt, zo vertelt hij Bij Andy in de Auto. De Zweed heeft verder niets tegen de Amsterdammers en wil zelfs samen met een ploegggenoot bij een eventueel kampioenschap de huldiging bijwonen.

Andy van der Meijde bedankt de Zweedse spits voor zijn bijdrage in de wedstrijd tegen PSV. “Dankzij jou gaat Ajax kampioen worden. We zullen je nooit vergeten”, lacht de oud-voetballer.

Edvardsen vertelt vervolgens dat hij vindt dat Ajax vaak de scheidsrechter mee heeft. “Ze krijgen veel scheidsrechtersbeslissingen mee. Ik haat Ajax niet, maar ze worden wel vaak voorgetrokken.”

“Ik en Enric (Llansana, red.) willen als Ajax kampioen wordt naar de huldiging om Olie (Edvardsen, red.) te supporten”, zo onthult de 29-jarige aanvaller.

De spits ziet er volgens Van der Meijde uit als een ‘vechtersbaas’ en geeft aan dat ook te zijn. “Ik hou ervan om te vechten. Dat is ook mijn probleem. Als ik uit ben met vrienden en er is iets of mensen zijn arrogant tegen mij, dan kan ik nog wel eens exploderen.”

Hij vertelt vervolgens een anekdote over een ontmoeting in Zwolle. “Ik was een keer met mijn vrouw aan het winkelen in het centrum van Zwolle. Vervolgens komt er een man naar mij toe en hij zegt: ‘Je weet dat je in de verkeerde stad bent hè.’ Dus ik zei: ‘Ja ik weet het, maar ik ben met mijn vrouw aan het winkelen.’ Waarop hij zei: ‘Oke, dan is het goed. Ik ben trouwens ook een Go Ahead-fan’”, lacht Edvardsen.

De supporters van Go Ahead maakte indruk op de Zweed. “De hooligans van Go Ahead vroegen of we de avond voor de wedstrijd nog even langs konden komen. Dus savonds ging ik met Mats Deijl, Enric Llansana en Bobby Adekanye een kwartiertje naar het centrum naar ze toe om even ons gezicht te laten zien en wat foto’s met ze te maken. Ze zeiden toen tegen ons: ‘Je moet de benen breken etc.’”, herinnert Edvardsen zich.