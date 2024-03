FC Volendam schiet maar weinig op met gestolen punt in Zwolle

PEC Zwolle heeft zondagmiddag verrassend genoeg niet weten af te rekenen met FC Volendam. De Zwollenaren hadden alle recht op een driepunter en leken die lange tijd ook te gaan krijgen, maar een plotse goal van de degradatiekandidaat voorkwam dit scenario: 1-1. Volendam schiet zelf weinig op met het punt: de achterstand op nummer zestien RKC Waalwijk bedraagt maar liefst zeven punten.

Johnny Jansen voerde bij de thuisploeg twee wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met sc Heerenveen (2-0) in de vorige speelronde. Jasper Schendelaar keerde terug onder de lat en dus moest Mike Hauptmeijer weer toekijken. Tevens kreeg Davy van den Berg zijn basisplek terug, waardoor Eliano Reijnders naar de bank werd verwezen.

Bij de bezoekers was er één verandering ten opzichte van de nederlaag tegen NEC vorige week (2-5). Deron Payne startte als rechtsback door de afwezigheid van George Cox.

Al vroeg in het duel werd PEC gevaarlijk. Een hoge voorzet werd door Bram van Polen opnieuw voor het doel gebracht, waarna Silvester van der Water kon afwerken. Hij raakte de bal verkeerd, maar zijn inzet werd toch gevaarlijk en belandde op de paal.

Niet veel later was het wederom de ontvangende ploeg die dreigend was. Clubtopscorer Lennart Thy kon van dichtbij afwerken, maar zijn poging ging over het doel van Mio Backhaus. Enkele minuten voor rust dacht de Duitse spits alsnog de ban te breken, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Volendam had voor de theepauze weinig in te brengen in het MAC3PARK stadion.

In het tweede bedrijf verdween de 0-0 tussenstand wél van het scorebord en het eerste doelpunt bleek een huzarenstukje. Van vlak buiten de zestien mocht Van den Berg aanleggen middels een vrije trap. Het publiek klonk uiterst hoopvol en de middenvelder maakte de verwachtingen absoluut waar. Zijn inzet belandde in de verre kruising: 1-0.

Lesje vrije trappen schieten van Davy van den Berg ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2024

PEC had ook in de tweede helft maar weinig te vrezen van het aanvallend onmachtige Volendam. Alles leek erop dat de palingboeren afstevenden op de zevende nederlaag in negen wedstrijden, maar in minuut zeventig kwam Volendam uit het niets langszij. Een hoekschop belandde via de kluts bij Damon Mirani, die al frommelend binnen wist te werken: 1-1.

Zo zat er plotseling een punt in voor degradatiekandidaat Volendam. In de blessuretijd leek het dit alsnog weg te geven door een treffer van invaller Apostolos Vellios, maar de goal van de Griek werd afgekeurd wegens buitenspel. Zo werden de punten alsnog gedeeld.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties