FC Volendam kan Eredivisie nu écht ruiken; Mike van Duinen reddende engel Excelsior

FC Volendam heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de volgende stap richting promotie gezet, dankzij een 4-0 zege op Jong PSV. In het meest gunstige geval kan Volendam in de volgende speelronde al promotie veiligstellen. Ook Excelsior en FC Dordrecht wonnen, terwijl SC Cambuur juist een pijnlijke nederlaag leed.

FC Volendam - Jong PSV 4-0

In de leuke eerste helft kregen beide ploegen kansen. Volendam was het dichtst bij de openingstreffer: Henk Veerman raakte met een omhaal de lat, en een inzet van Brandley Kuwas werd van de lijn gehaald. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg eindelijk op 1-0: Yannick Leliendal schoof de bal in de lange hoek na een mooie assist van Veerman achter het standbeen.

Vlak voor tijd trok Volendam de zege over de streep. Emir Bars beging een overtreding in zijn eigen strafschopgebied, kreeg zijn tweede gele kaart, en Volendam een penalty. Die werd benut door Kuwas: 2-0. Jamie Jacobs (na lage voorzet Leliendal) en Veerman (via onderkant lat) bepaalden de eindstand daarna nog op 4-0.

MVV Maastricht - Excelsior 1-2

Tien minuten voor rust kwam MVV verrassend op een 1-0 voorsprong, toen Sven Braken een lage voorzet van Bryan Smeets binnentikte. Excelsior ging in de tweede helft vol op jacht naar de gelijkmaker, en die viel vijf minuten voor tijd via Lance Duijvestijn. Hij plukte van dichtbij een bal uit de lucht: 1-1. Via Mike van Duinen werd het in de blessuretijd ook nog 1-2.

FC Emmen - SC Cambuur 3-0

Cambuur was de betere ploeg in de eerste helft, terwijl Emmen via Alaa Bakir de paal raakte. Vlak voor rust kwam Emmen toch op 1-0: Kélian Nsona scoorde uit een counter. Aan het begin van de tweede helft verdubbelde Jalen Hawkins de score met een benutte penalty, na hands van Jeremy van Mullem: 2-0. Hawkins maakte even later na een lange bal van achteruit ook nog de 3-0.

FC Dordrecht - Jong Ajax 3-0

Nadat Sem Valk de bal al op de lat had gekopt en Devin Haen een inzet van de lijn had zien worden gehaald, werd het in de negentiende minuut 1-0. Jong Ajax-doelman Charlie Setford leverde de bal zomaar in, waarna Jari Schuurman scoorde. Ook bij de 2-0 zag Setford er niet goed uit: hij wilde een hoge bal vangen, maar liet hem los. Daardoor kon Haen simpel scoren. In de blessuretijd viel kopte Leó Seydoux ook nog de 3-0 binnen.

Vitesse - Jong AZ 2-2

Enzo Cornelisse opende de score halverwege de eerste helft in Arnhem, door de bal na een corner en slecht verdedigen binnen te schieten: 1-0. Niet veel later werd het via Gyan de Regt, die scoorde uit de rebound, 2-0. In de tweede helft maakte Hessel de Wit, die zo mocht doorlopen, het toch nog spannend: 2-1. De Wit tekende vlak voor tijd ook nog voor de 2-2, na een simpele één-twee in het vijandelijke zestienmetergebied.

TOP Oss - VVV-Venlo 2-1

Halverwege de eerste helft kwam TOP Oss op 1-0 via Marcelencio Esajas. De middenvelder schoot prima raak vanaf de rand van het strafschopgebied, nadat een kopbal vlak daarvoor nog op de lat was beland via VVV-Venlo-doelman Trevor Doornbusch. Laatstgenoemde speelde een grote rol bij de 2-0 vlak voor tijd, door de bal zo aan de trefzeker Joshua Zimmerman te geven. In de blessuretijd deed VVV nog iets terug door een eigen goal van Xander Lambrix: 2-1. Dat was ook de eindstand.