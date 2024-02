FC Volendam is de nieuwe rodelantaarndrager na afstraffing tegen sc Heerenveen

FC Volendam is zondagavond tegen een nieuwe zeperd aangelopen. In eigen huis verloor de degradatiekandidaat tamelijk kansloos met 0-4 van sc Heerenveen. Pelle van Amersfoort was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de winnende uitploeg.

Laatstgenoemde speler begon bij Heerenveen, net zoals wel vaker de laatste tijd, in de punt van de aanval. Het ontbreekt bij de Friese formatie aan een vaste spits, waardoor Van Amersfoort - van origine een middenvelder - veelal als nummer 9 speelt.

Het zou niet lang duren totdat Heerenveen de leiding nam in het Kras Stadion. In de dertiende minuut sloegen de Friezen toe. Vanaf diep op eigen helft verstuurde Thom Haye een indrukwekkende dieptepass richting Van Amersfoort, waardoor de gelegenheidsaanvaller plots een-op-een stond met Volendam-keeper Mio Backhaus: 0-1.

De meeste andere kansen in de eerste helft waren ook voor de bezoekers. De grootste kans voor Volendam volgde zo'n tien minuten voor rust, maar de poging van Robert Mühren werd zonder al te veel moeite gekeerd door Mickey van der Hart, die nog altijd Andries Noppert uit de basis houdt.

In de tweede helft zou Heerenveen uitlopen naar een afgetekende zege. Meteen na de rust dacht Pawel Bochniewicz de marge te verdubbelen, maar zijn treffer werd nog afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van een teamgenoot.

In minuut 66 sloeg Heerenveen alsnog toe. Na geklungel in de defensie van Volendam, die onnodig veel moeite had om de bal weg te werken, belandde de bal voor de voeten van Simon Olsson: 0-2.

Slechts twee minuten later was het weer raak. Van Amersfoort werd weer de diepte ingestoken, ditmaal door verdediger Sven van Beek. Met een heerlijk stiftje wist Van Amersfoort te scoren: 0-3.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Heerenveen, maar toch kreeg de wedstrijd voor de Friezen een zwart randje. Espen Van Ee mocht een kwartier voor tijd invallen, maar hij zou het einde van het duel niet halen. Na een onbesuisde tackle werd hij van het veld gestuurd door arbiter Rob Dieperink.

Ook met een man minder had Heerenveen weinig te dulden van Volendam, want het werd zelfs nog 0-4. Na twee spelers uit te kappen bepaalde Haye vanaf net binnen het strafschopgebied de eindstand met een fraai krulschot.

