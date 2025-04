FC Utrecht voorkomt transfervrij vertrek met nieuw contract: 'Ik speel elke wedstrijd en dat wil ik volgend seizoen weer'

Nick Viergever blijft bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen. De 35-jarige aanvoerder heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2026.

“Het voelt vertrouwd en goed”, laat de linkspoot optekenen. “Hoe of wat bespreek je natuurlijk ook thuis en de kinderen praten bijvoorbeeld in de wij-vorm als het over FC Utrecht gaat. Het is ons thuis en de mensen die er zijn, kennen we al een aantal jaar. We zijn blij dat we nog een jaar met dat traject verder kunnen gaan.”

Viergever voelt zich ‘hartstikke fit en goed’. “Ik speel elke wedstrijd en dat wil ik volgend seizoen weer. Ik wil er alles voor laten en alles voor doen om dit soort resultaten te blijven neerzetten met de club.”

“Dat vergt veel als individu zijnde en die focus en honger heb ik nog steeds om dat te doen. Ik wil daar graag volgend jaar mijn steentje weer aan bijdragen.”

De captain is duidelijk over het ‘ultieme doel’. “Vanaf dag één is het doel Europees voetbal geweest. Dat heb ik ook naar Jordy (Zuidam, red.) uitgesproken en daarvoor wil ik alles opzij zetten. Die droom is daar en ik hoop – nu we in deze fase zitten – dat we dat kunnen bewerkstelligen.”

Viergever speelt sinds de zomer van 2022 voor FC Utrecht, dat hem destijds transfervrij overnam van Greuther Fürth in Duitsland. De linkspoot speelde sindsdien 82 wedstrijden voor de Domstedelingen. De teller staat dit seizoen op 31 duels.

Viergever, die drie interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam heeft staan, heeft in Nederland ook een verleden bij Sparta Rotterdam, AZ, Ajax en PSV.