FC Utrecht voert spanning in strijd om plek drie in de Eredivisie op met fraaie zege op sc Heerenveen

FC Utrecht heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. In de Galgenwaard kwam de ploeg van trainer Ron Jans voor rust op voorsprong tegen sc Heerenveen, en die werd in de tweede helft verdubbeld: 2-0. Voorlopig behouden de Domstedelingen de derde plek op de ranglijst.

FC Utrecht - sc Heerenveen 2-0

De voorsprong werd door FC Utrecht gevonden na een kwart wedstrijd. Na een voorzet op maat van Siebe Horemans en een fraai overstapje van Oscar Fraulo belandde de bal op de rand zestien bij Miguel Rodríguez. De aanvaller schoot vervolgens raak met een laag, tegendraads schot: 1-0.

De 2-0 werd na een uur spelen genoteerd. Een voorzet werd op onfortuinlijke wijze verwerkt door Heerenveen-verdediger Nikolai Hopland, die de bal in eigen doel kopte. Even kwamen de Friezen nog in de buurt van de aansluitingstreffer, maar FC Utrecht-verdediger Nick Viergever haalde een inzet van Levi Smans van de doellijn.