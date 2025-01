FC Utrecht heeft het topduel met Feyenoord winnend besloten. In De Kuip scoorden de bezoekers na de invalbeurt van Sébastien Haller twee keer razendsnel: 1-2. Zodoende verstevigt FC Utrecht de derde plek, terwijl de Rotterdammers een steeds grotere berg moeten beklimmen om bij de eerste twee plekken te eindigen.

Feyenoord kon zondag niet beschikken over Hwang In-beom en Quinten Timber. Zij werden vervangen door Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs. Bij FC Utrecht ontbraken onder meer Vasilis Barkas, Noah Ohio en aanvoerder Nick Viergever.

In het eerste bedrijf stichtte vooral Feyenoord het doelgevaar. De meeste dreiging kwam daarbij uit van Igor Paixão, die met een vrije trap tegen de paal het dichtste bij een treffer was. Ook een kopkans voor Dávid Hancko en een spectaculaire omhaalpoging van Anis Hadj-Moussa leverde geen doelpunt op.

Santiago Gimenez dacht bij de mogelijkheid voor de Slowaak nog aan een strafschop. De Mexicaanse spits hoopte na een knappe reflex van Utrecht-doelman Michael Brouwer bij de tweede paal binnen te glijden, maar werd daarbij behoorlijk gehinderd door Miguel Rodríguez. Bas Nijhuis zag er - ondanks het gescheurde shirt van Gimenez - geen strafschop in.

De grootste kans aan Utrechtse zijde was voor Jens Toornstra, die profiteerde van een levensgrote fout van Zerrouki. De ex-Feyenoorder koos voor een pass op David Min, maar had mogelijk zelf beter kunnen uithalen.

In het tweede bedrijf kwam Feyenoord ook als gevaarlijkste ploeg uit de kleedkamers. Gimenez dacht op aangeven van Gjivairo Read de openingstreffer te noteren, maar scoorde vanuit buitenspelpositie. Na een fraaie actie van Hadj-Moussa hobbelde de bal bovendien op miraculeuze wijze langs het doel.

De Utrecht-fans scandeerden ondertussen luidkeels de naam van Haller en werden door Ron Jans op hun wenken bediend. Na 59 minuten viel de winterse aanwinst in en het sorteerde direct effect. Wat heet.

Haller stond enkele seconden in het veld en won direct een kopduel. Het leverde uiteindelijk een hoekschop op, die bij de tweede paal heel fraai werd ingekopt door Niklas Vesterlund: 0-1. Een minuut of vier later was het weer raak en weer was er een bijrol weggelegd voor Haller.

De aanvalsleider schudde Gernot Trauner van zich af, stak Yoann Cathline weg en de Fransman vond Paxten Aaronson bij de tweede paal. De Amerikaan kon eenvoudig binnenlopen: 0-2. Haller dacht zelf voor de 0-3 aan te tekenen, maar de man van de assist, Aaronson, stond in aanloop naar de treffer buitenspel.

Feyenoord profiteerde ervan, want enkele minuten later verdienden de Rotterdammers na een handsbal van Souffian El Karouani een strafschop. Vanaf elf meter maakte Gimenez geen fout: 1-2. Een slotoffensief volgde, maar door enkele prima ingrepen van Brouwer hield Utrecht stand en wint het dus van Feyenoord.

De ploeg van Ron Jans breidt hun voorsprong ten aanzien van de Rotterdammers zodoende uit. De Domstedelingen blijven op drie punten van nummer twee Ajax, terwijl Feyenoord nu een gat van zeven punten op de Amsterdammers goed moeten zien te maken.