FC Utrecht blijft maar winnen en scherpt het ongeslagen clubrecord aan

FC Utrecht heeft de ongekende opmars die de laatste weken is ingezet vrijdag een vervolg gegeven. De manschappen van Ron Jans dreigden tegen Heracles Almelo op een bloedeloos gelijkspel af te stevenen, maar werden gered door een intikker van invaller Victor Jensen: 1-0. FC Utrecht is nu vijftien duels op rij (!) ongeslagen, een verbetering van het clubrecord, en stijgt naar plek zeven op de ranglijst. Heracles is op plek veertien allesbehalve veilig.

Utrecht moest het stellen zonder de geblesseerde clubtopscorer Taylor Booth, die rechts voorin vervangen werd door Marouan Azarkan. Heracles trad aan zonder de geschorste Bryan Limbombe, die rood kreeg tegen PSV (2-0 verlies). Jetro Willems kwam in de ploeg als extra centrumverdediger.

Vanaf het startsignaal creëerde FC Utrecht druk op het doel van Heracles Almelo. In de elfde minuut had dat een doelpunt kunnen opleveren, toen Jens Toornstra in een rebound een gigantische schietkans kreeg. Fredrik Oppegard kon zich nog net voor de bal werpen.

?? ?? ?? ?? ??@fcutrecht wint voor de vierde keer op rij dankzij deze treffer van Victor Jensen!#utrher — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

De daaropvolgende kortgenomen hoekschop leverde eveneens veel dreiging op. Na een halve redding van Heracles-doelman Michael Brouwer op een harde voorzet van Toornstra rolde de bal tergend langzaam van de ene kant van de paal naar de andere. Ryan Flamingo kwam net te laat om de bal binnen te kunnen glijden.

Na een half uur kwam de wedstrijd stil te liggen vanwege een veiligheidsprobleem met de stadionlampen in Galgenwaard, waar rook vandaan kwam. In een korte pauze konden de problemen worden opgelost, waardoor het duel hervat kon worden.

Heracles kwam voor rust niet eens tot een schot op doel. De enige kansrijke uitbraak van de bezoekers uit de eerste helft werd kort voor rust om zeep geholpen door Toornstra, die geel kreeg voor een cruciale overtreding om de counter te stoppen.

In de tweede helft had FC Utrecht meer moeite met het uitspelen van kansen. Het openingsdoelpunt in minuut 79 viel vrijwel uit het niets. Een harde lage voorzet van Souffian El Karouani werd met enig fortuin binnengelopen door de ingevallen Jensen: 1-0.

Vlak daarvoor maakte Kelvin Leerdam zijn officiële debuut voor Heracles Almelo. De routinier werd in januari overgenomen van LA Galaxy. In een poging het tij te keren bracht Erwin van de Looi ook Mohamed Sankoh binnen de lijnen. De spits werd binnen twee minuten na zijn entree een-op-een met Mattijs Branderhorst gezet, maar raakte de bal vervolgens dramatisch.

Een nieuwe enorme kans voor Heracles volgde een minuut later. Brian De Keersmaecker legde breed op Ajdin Hrustic, die in zeer kansrijke positie naast schoot. Heracles probeerde het daarna nog wel, maar kon geen groot gevaar meer stichten.

