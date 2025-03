FC Utrecht laat zich verrassen door NEC en gooit derde plek in Eredivisie te grabbel

FC Utrecht is zaterdag in eigen huis verrassend verslagen door NEC. De ploeg van Ron Jans kwam in eigen huis nauwelijks tot kansen en kreeg vlak voor tijd een doelpunt tegen via een discutabele strafschop, benut door Vito van Crooij: 0-1. Utrecht blijft derde, maar zou die plek zondag kunnen kwijtraken aan FC Twente. Ook nummer vijf Feyenoord heeft nu minder verliespunten dan Utrecht. NEC kan de punten enorm goed gebruiken en stijgt naar de tiende plek.

FC Utrecht moest het stellen zonder Mike van der Hoorn, die achterin vervangen werd door Matisse Didden. In de aanval kreeg Noah Ohio voor het eerst sinds november een kans in de basis. Rogier Meijer voerde bij NEC diverse wijzigingen door. Philippe Sandler en Calvin Verdonk keerden achterin terug op hun vertrouwde plek.

In de eerste helft konden beide ploegen het publiek in Galgenwaard geen moment vermaken. De spaarzame mogelijkheden waren voor NEC. In de openingsfase deed Thomas Ouwejan twee doelpogingen die het niet haalden. Na een half uur was er een betere kans voor Sontje Hansen, die naar binnen dribbelde en zijn aangeraakte schot net naast zag eindigen.

FC Utrecht werd na het rustsignaal uitgefloten door het eigen publiek. Het spel van de Domstedelingen verbeterde na rust nauwelijks, waarna Ron Jans in de zestigste minuut ingreep met een drievoudige wissel.

Utrecht was de dominante partij in de eindfase van de wedstrijd, maar het was NEC dat in de 79ste minuut een penalty kreeg. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof fluit voor een overtreding van Paxten Aaronson, die Mees Hoedemakers licht aantikte.

Van den Kerkhof werd door de VAR naar de zijkant gehaald om de beelden te bekijken, maar bleef bij zijn beslissing. De strafschop werd feilloos benut door Van Crooij: 0-1.

FC Utrecht voerde de druk in de slotfase verder op en kreeg toen eindelijk kansen. Victor Jensen had in de 85ste minuut veel meer uit zijn mogelijkheid kunnen halen dan de bal over te schieten. Even later was er een vrije kopkans voor Sébastien Haller, die doelman Robin Roefs een geweldige redding zag verrichten.