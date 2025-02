FC Twente moet basisspeler mogelijk missen in Europa League-duel met FK Bodø/Glimt

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel is niet ongeschonden uit de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen gekomen (3-3). Donderdagavond spelen de Tukkers in de tussenronde van de Europa League tegen FK Bodø/Glimt. Toch is er ook goed nieuws voor Twente.

Trainer Joseph Oosting gaf tijdens de persconferentie een update over de fitheid van zijn aanvalsleider: “Hij heeft er al een tijdje last van en we moeten het per dag bekijken bij Ricky.” Waar de spits precies last van heeft, is nog onduidelijk. Desondanks lijkt Van Wolfswinkel toch te kunnen spelen: “Als het even kan zal hij spelen.”

De 36-jarige zal niet in de basis starten, maar zit wel bij de selectie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Sam Lammers na anderhalve maand afwezigheid terugkeert bij de selectie: “Sam heeft stappen gemaakt. Hij is er een behoorlijke tijd uit geweest en heeft gisteren en vandaag getraind”, aldus Oosting.

De rest van de selectie is fit, met uitzondering van Younes Taha, die in september een scheenbeenbreuk opliep tijdens een training. De 22-jarige buitenspeler deelde onlangs nog een video van zijn herstelproces. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Taha zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie van de club uit Enschede.

Middenvelder Michal Sadílek kijkt uit naar de ontmoeting met Bodø/Glimt: “Die wedstrijden zijn speciaal voor ons en de hele regio. We hebben de ambitie om ons te laten zien in Europa

en dat we tegen grote clubs mee kunnen doen.”

Door de straf van de UEFA zou Vak-P leeg blijven, maar de tribune wordt toch gevuld met jongeren. De Tsjechische middenvelder is daar blij mee: “Het is beter dat de tribune vol is,

dat was tegen Union niet zo. De kinderen die er donderdag zitten, kunnen ook lawaai maken.”

Donderdagavond speelt FC Twente thuis tegen FK Bodø/Glimt en kan dat dus naar alle waarschijnlijkheid doen met Van Wolfswinkel en Lammers in de selectie. Mochten de Tukkers het tweeluik winnen van Bodø/Glimt, dan staat ze een ontmoeting te wachten tegen de winnaar van Olympiacos Piraeus – Rangers FC.