FC Twente legt vleugelspeler tot medio 2027 vast: 'Een droom die uitkomt'

FC Twente heeft vrijdag een driejarig contract uitgedeeld aan Owen Panneflek, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. In het contract van de jeugdspeler is bovendien een optie op een extra seizoen opgenomen.

“Ik ben bijzonder blij en trots dat ik dit contract mag tekenen”, vertelt Panneflek op de officiële kanalen. “Het is dan ook een belangrijke dag voor mij. Van jongs af aan ben ik supporter van FC Twente en samen met mijn vader zat ik altijd op de tribune. Dan is het wel een droom die uitkomt als je in de jeugdopleiding gaat spelen en nu zelfs deel uit gaat maken van FC Twente.”

De achttienjarige Panneflek startte in 2017 in de Onder 11 in de jeugdopleiding van FC Twente/Heracles Almelo. De aanvaller uit Borne is momenteel actief bij de Onder 19, maar mocht in de vorm van oefenwedstrijden tegen sc Heerenveen en PSV al ruiken aan het grote werk bij het eerste van FC Twente.

Met name in de wedstrijd tegen Heerenveen maakte Panneflek indruk. Een heerlijke knal met buitenkant rechts sloeg via de binnenkant van de paal binnen. Daarmee tekende hij voor de 1-1 eindstand. "Wanneer je dan ook nog scoort is dat heel mooi. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik krijg. Als je meetraint met het eerste dan leer je in korte tijd veel en is het goed voor je fysiek. Het zijn details die je beter maken.”

Technisch directeur Arnold Bruggink is in zijn nopjes dat de club erin is geslaagd Panneflek vast te leggen. "Owen heeft bij ons de gehele jeugdopleiding doorlopen en we vinden het mooi dat hij als regionale jongen deze stap kan maken."

"Owen is een creatieve aanvaller die zich afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld en zich goed heeft laten zien. Hij heeft dit contract zelf verdiend. Owen krijgt nu de kans een volgende stap te zetten richting een profcarrière, daar geloven wij in.”

Heracles Almelo had volgens Tubantia ook interesse om Panneflek definitief vast te leggen, maar de vleugelspeler kiest dus voor FC Twente.