FC Twente laat geen spaan heel van Heracles en wint derby met ruime cijfers

FC Twente heeft zondagmiddag een ruime zege geboekt in de derby tegen Heracles Almelo. De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong dankzij een enorme blunder van Mimeirhel Benita. Daarna zorgden Anass Salah-Eddine, Mees Hilgers, Sam Lammers en Michel Vlap voor de 5-0 eindstand.

Twente kon niet beschikken over Ricky van Wolfswinkel en Mitchell van Bergen. De aanvallers bleken niet fit genoeg om in actie te komen. Daan Rots en Sayfallah Ltaief namen de honeurs op de flanken waar.

Voor rust bleef het lang 0-0, tot in de 38e minuut. Feyenoord-huurling Benita bood zich aan bij een doeltrap, werd onder druk gezet door Twente en kreeg vervolgens kortsluiting. De rechtsback wilde de bal terugspelen op keeper Fabian de Keijzer, maar had niet gezien dat de doelman links van zijn goal stond en zag de bal in het eigen doel rollen: 1-0.

De jongeling werd getroost door zijn medespelers, maar had niet lang de tijd om stil te staan bij zijn blunder. Lammers bracht gevaarlijk laag voor vanaf rechts en zag Salah-Eddine knap raak schieten: 2-0.

Na rust was het Twente dat Heracles de wil oplegde. Vlap bracht gevaarlijk voor, Lammers legde heerlijk klaar met de borst, maar het schot van Ltaief werd gekeerd door De Keijzer. Na een uur was het verzet van de Almeloërs gebroken. Hilgers kwam bij de eerste paal vrij en kopte een corner binnen: 3-0.

De ploeg van Josep Oosting ging als een bulldozer verder en leek op weg naar een monsterscore. Sem Steijn maakte er 4-0 van, maar de goal ging niet door vanwege buitenspel van Ltaief.

Door doelpunten in de slotfase van Lammers en Vlap liepen de Enschedeërs uit naar een 5-0 zege. Twente klimt daardoor naar de vierde plaats in de Eredivisie. Nummers vijf en zes Ajax en AZ hebben twee punten minder en komen deze speelronde nog in actie.