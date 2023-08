FC Twente krijgt zware straf na wangedrag van eigen supporters

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 19:50 • Lars Capiau • Laatste update: 20:01

FC Twente moet Vak-P leeghouden in het Europese duel tegen FC Riga komende donderdag, zo maken de Tukkers bekend via de officiële kanalen. Daarnaast moet FC Twente een boete van 50.000 euro betalen, waar bovenop nog een boete van 12.000 euro komt voor het blokkeren van de trapopgangen.

Verder geeft de club uit Enschede aan dat het 'reeds een onderzoek is gestart om de betrokken individuen te identificeren en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geleden schade te verhalen op deze personen'. De gekochte kaarten voor de vakken die gesloten blijven worden geblokkeerd. De supporters die getroffen worden door de straf worden gecompenseerd.

De straf volgt na de massale ongeregeldheden rondom het tweeluik met het Zweedse Hammarby IF. Nadat er in de heenwedstrijd in Enschede massale vechtpartijen uitbraken op de Twentse tribunes besloot de clubleiding om geen supporters mee te nemen naar de return in Zweden. Toch ging het ook daar helemaal mis. FC Twente-supporters die toch de reis maakten werden namelijk geterroriseerd op de Zweedse straten.

Supporters van Hammarby IF openden een ware klopjacht op Nederlanders. Hammarby-fans riepen woensdagmiddag op om 'actief op zoek te gaan' naar Nederlandssprekende mensen, bij voorkeur mannen met zwarte of neutrale kleding aan. Ook werd opgeroepen om auto's met Nederlandse kentekens te volgen en te fotograferen. "Steek hun banden lek, want ze moeten zich geterroriseerd en opgejaagd voelen", schreef een clubje supporters op social media. Twente bekerde uiteindelijk wel door. Sem Steijn schoot in de verlenging de verlossende 1-1 binnen, wat genoeg was voor een plekje in de volgende ronde.