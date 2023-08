FC Twente heeft beet en gaat oude bekende uit Eredivisie vastleggen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 20:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:14

Mitchell van Bergen keert terug in de Eredivisie. De 24-jarige aanvaller, die in het verleden al voor Vitesse en sc Heerenveen in actie kwam, is volgens Voetbal International op weg naar FC Twente. De club uit Enschede gaat hem overnemen van het Franse Stade Reims, waar Van Bergen de afgelopen twee jaar onder contract stond. Als hij de medische keuring heeft doorstaan, tekent Van Bergen tot medio 2027.

Twente en Reims hebben een akkoord bereikt over de overgang van Van Bergen. Alleen de medische keuring zou nog een streep kunnen zetten door zijn komst naar Enschede, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. Bij Reims was Van Bergen, die momenteel nog tot medio 2025 vastligt in Frankrijk, op een zijspoor beland: afgelopen seizoen stond hij slechts zeven keer in de basis.

Deze zomer vertelde Van Bergen tegenover Voetbalzone al dat hij op zoek was naar een nieuwe club, waar hij een onbetwiste basisspeler zou kunnen worden. Toen werd Twente al genoemd als mogelijke bestemming. “Of ik de Eredivisie als een stap terug zie? Dat ligt eraan welke club. Twente is dat voor mij in ieder geval niet", reageerde hij op een vraag over de interesse uit Enschede.

Van Bergen maakte in de zomer van 2021 voor twee miljoen euro de overstap van Heerenveen naar Reims. Uiteindelijk kwam hij 51 keer in actie voor de Ligue 1-club, waarin hij niet scoorde maar wel 3 assists gaf. Hoeveel Twente voor hem gaat betalen, is vooralsnog niet bekend. Zijn waarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 1,2 miljoen euro.