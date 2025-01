Ajax neemt het donderdagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis op tegen een Letse tegenstander. Voetbalzone neemt een duik in de historie van de opponent, die opvallend kort van duur is.

Door Lars Capiau

Wie de loting voor het nieuwe format van de Europa League dit seizoen volgde, zal eigenlijk louter bekende clubnamen uit de koker hebben zien rollen. Bij één naam, echter, zullen velen de wenkbrauwen hebben gefronst. RFS, waren de drie letters die op een van de 36 witte papiertjes stond geklad.

Het blauwe, cirkelvormige logo, versierd met een witte leeuw in het midden, deed evenmin belletjes rinkelen. Zelfs zoekmachine Google heeft nog geen plaatje gekoppeld aan de club. Maar toch: die R, F en S zijn geen willekeurige neergeplakte letters door iemand die met zijn kop op het toetsenbord valt. Rigas futbola skola, staat het voor. Voetbalschool in Riga, is de vertaling. Zoals u misschien al vermoedde.

RFS is in korte tijd tot een heuse voetbalgrootmacht verworden in eigen land. Zo kroonde de ploeg - die pas in 2005 uit de kluiten werd gewassen - zich dit seizoen tot kampioen van Letland. Dat klinkt gek, in januari, maar door de Letse winters worden er alleen tussen maart en november wedstrijden afgewerkt.

Weinig wedstrijdritme voor de Ajax-opponent, dus. De beroerde ondergrond, geterroriseerd door de vrieskou én regenwormen, is echter wel verraderlijk. Vraag het maar aan Galatasaray of RSC Anderlecht. Beide ploegen bleven dit seizoen steken op een gelijkspel in het ijskoude Letland.

RFS beleefde een opmars die vaak alleen werkelijkheid wordt in Football Manager. Door de open voetbalpiramide klom de club, die dit jaar zijn twintigjarige bestaan viert, in 2016 voor het eerst naar het hoogste niveau in Letland. In 2021 was daar de eerste titel voor een van de twee grote clubs uit hoofdstad Riga en het dominante elftal legde daarna beslag op drie van de afgelopen vier landstitel. Het Bayern München van Letland, zou Marc Overmars zeggen.

Imago

Die speedrun to glory kan niet los gezien worden van het faillissement van Skonto Riga, dat veertien landstitels had. Er ontstond een gat in de Letse top en RFS dook erin. Met succes.

Bestuurlijke rust en gedegen beleid leidde RFS naar de Letse top. Maris Verpakovskis is er de algemeen directeur - Verkapovskis is overigens ook de enige Let ooit die scoorde op een EK - en trainer Viktors Morozs zit al vijf jaar op zijn post.

Inmiddels werkt de Letse topclub, inmiddels kunnen zij zo getypeerd worden, met een begroting van zo’n vijf, zes miljoen euro. Een halve Gastón Ávila, dus. Het is nog steeds een fractie van het budget waarover aartsrivaal Riga FC kan beschikken trouwens. Eens te meer blijkt: goed beleid wint prijzen.

Ajax zal donderdagavond kennismaken met de charme van het nieuwe Europa League-toernooi. De Amsterdammers werken voor het eerst in de clubgeschiedenis een officieel duel af met een Letse tegenstander. Het stadion van FK RFS is bovendien piepklein en biedt plek aan slechts 1.700 toeschouwers, de helft van pakweg Telstar.

In Europees verband kan RFS zijn duels dan ook niet afwerken in het eigen stadion. Er wordt uitgeweken naar het Daugava Stadium, dat tienduizend mensen kan huisvesten. Bij het thuisduel met Galatasaray kwamen er ruim 8.500 mensen op de wedstrijd af, een ongekend aantal voor RFS-begrippen.

De nummer 34 van de Europa League, is RFS. Maar elk resultaat telt voor de ploeg die tot dusverre alleen thuis - dus tegen Anderlecht en Galatasaray - de puntjes verzamelde. “De UEFA-gelden zijn nu al onze voornaamste inkomstenbron. Als Letse club moet je het niet van de opbrengsten uit kaartverkoop hebben”, vertelt Verkapovskis cynisch aan Voetbal International.

De ploeg van Francesco Farioli is uiteraard favoriet, maar toch waarschuwt Verkapovskis de Italiaan. “Ik wil Ajax niet wijzer maken dan ze zijn, maar we hebben wat interessante jongens. Onze jonge verdedigende middenvelder uit Gambia, Haruna Rasid Njie, is echt een interessant talent, die gaat wel een stap maken. Dat geldt ook voor Lasha Odisharia, een Georgiër, en Janis Ikaunieks, de leider van de groep.”

Ajax kan zich echter geen blamage permitteren. De Amsterdammers maken bij een zege in Letland een hele goede kans op het overslaan van de tussenronde van de Europa League. Dan zou de recordkampioen zich nestelen in de topacht, met alleen nog de ontmoeting met Galatasaray (thuis) voor de boeg. En een duelletje minder in het overvolle speelkalender, dat zou Farioli niet heel erg vinden.