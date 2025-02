FC Groningen ziet speler die nagenoeg alles speelde dit seizoen alsnog vertrekken

Ondanks dat de transferwindow in Nederland op dinsdag 4 februari sloot, staat er bij FC Groningen nog wat te gebeuren. Johan Hove heeft een persoonlijk akkoord bereikt en vertrekt naar Zweden. De middenvelder tekent een contract bij AIK, dat uitkomt in de Zweedse Allsvenskan, zo meldt RTV Noord.



Hove reist binnenkort naar Stockholm voor de medische keuring en om de transfer af te ronden. Hij had bij Groningen nog een contract tot de zomer van 2026, waardoor de club een transfersom ontvangt. Hoeveel geld de Groningers ontvangen, is nog onbekend.



Tijdens de winterse transferperiode was er al meerdere keren interesse vanuit het buitenland, maar dit leidde tot niets concreets. Na het sluiten van de transfermarkt in Nederland op 4 februari mogen clubs geen spelers meer aantrekken. Echter, in de Scandinavische competities is de transferperiode langer open.



Toen Hove in het seizoen 2022/2023 overkwam van het Noorse Strømsgodset IF, leek zijn verblijf bij FC Groningen nooit langdurig te worden. De middenvelder maakte veel indruk in zijn eerste halfjaar en was in de winter van 2023 dicht bij een droomtransfer naar Southampton. Na het afketsen van die overstap besloot hij echter in Groningen te blijven.



In tweeënhalf seizoen bij de Trots van het Noorden speelde hij 78 wedstrijden en scoorde hij zeven keer. Na de promotie naar de Eredivisie gaf hij aanvankelijk aan zijn vertrekwens in te trekken en graag op het hoogste niveau met Groningen te willen spelen.



In de Eredivisie lukte het Hove niet meer om zich te onderscheiden. Afgelopen weekend tegen NEC belandde hij voor het eerst op de bank. Trainer Dick Lukkien gaf de voorkeur aan AZ-huurling Dave Kwakman.



FC Groningen zal het aankomend weekend in de wedstrijd tegen Willem II dus zonder Hove moeten doen. Wel werd vandaag de rode kaart van Thijmen Blokzijl, die hij afgelopen weekend tegen NEC opliep, geseponeerd. Hij is dus wel beschikbaar voor trainer Lukkien.