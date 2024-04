FC Groningen wint en wacht zinderend slot van de Keuken Kampioen Divisie

FC Groningen heeft gedaan wat het moest doen in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. De Trots van het Noorden was in Euroborg veel te sterk voor SC Cambuur, dat er met een 3-0 nederlaag genadig vanaf kwam. Doelpuntenmakers waren Marvin Peersman, Thom van Bergen en Romano Postema. Dankzij de zege staat Groningen op 70 punten en heeft het Roda JC Kerkrade (71) en Willem II (74) in het vizier. Groningen neemt het nog op tegen zowel Roda als Willem II.

Cambuur zorgde voor het eerste gevaar via Daniel van Kaam, die vanaf randje zestien teleurstellend over schoot. Groningen liet zich al snel zien via Peersman. De verdediger, in de afgelopen speelronde tegen VVV-Venlo goed voor een cruciale assist, kopte naast uit een hoekschop.

De verlossende openingstreffer voor Groningen volgde alsnog uit een hoekschop. Laros Duarte schilderde een hoekschop tot bij de tweede paal, waar Peersman boven alles en iedereen uittorende en alsnog scoorde tegen zijn oude ploeg 1-0. Een vlammend schot van Leandro Bacuna vloog enkele minuten later over.

De intenties van Groningen waren duidelijk: zo snel mogelijk de voorsprong verdubbelen. De tweede treffer leek een kwestie van tijd en dat bleek ook zo te zijn. Postema stuurde Van Bergen diep en laatstgenoemde rondde overtuigend af: 2-0. Groningen hoopte het duel nog voor rust definitief in het slot te gooien, maar Cambuur-goalie Yannick van Osch voorkwam dat door te redden op het verwoestende schot van Jorg Schreuders.

Ook na rust had Cambuur weinig in te brengen en ontsnapte het meermaals aan de 3-0, toen Duarte en Van Bergen op Van Osch stuitten. Er leek niets aan de hand voor Groningen, totdat Hidde Jurjus ruim twintig minuten voor tijd een directe rode kaart kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Milan Smit. De daaropvolgende vrije trap leverde geen gevaar op voor de ingevallen doelman Dirk Baron.

Ook met een man minder bleef Groningen de gevaarlijkere ploeg. Dat bleek onder meer uit een scherpe counteraanval, die net niet kon worden afgerond door Schreuders. Zijn poging vloog enkele centimeters naast. Cambuur probeerde het wel, maar het ontbrak bij de Leeuwarders simpelweg aan kwaliteit en overtuiging. Postema schoof vlak voor tijd zelfs nog zijn achttiende van het seizoen binnen: 3-0.

Groningen neemt het vrijdag in Tilburg op tegen Willem II. Op de één na laatste speelronde reist de ploeg van Dick Lukkien naar Velsen-Zuid voor het treffen met Telstar. Op de laatste speeldag komt Roda JC naar Euroborg in wat waarschijnlijk een allesbepalende wedstrijd zal zijn om directe promotie naar de Eredivisie.

