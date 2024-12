FC Groningen verscheurt contract en neemt per direct afscheid van aanvaller

Kian Slor kan op zoek naar een nieuwe club. FC Groningen communiceert maandagmiddag dat het contract van de 22-jarige aanvaller is ontbonden.

Gedurende het huidige Eredivisie-seizoen kwam Slor geen enkele minuut in actie. Groningen laat via de clubwebsite weten dat de buitenspeler geen perspectief meer had op speeltijd in de Euroborg.

Slor arriveerde in 2013 in de jeugdopleiding van Groningen, dat hem oppikte bij VV Hoogezand. In het seizoen 2019/20 maakte de rechtspoot zijn Eredivisie-debuut.

Tot een echte doorbraak in Groningen kwam Slor echter nooit. Uiteindelijk speelde hij 135 minuten in de hoofdmacht, verdeeld over 12 officiële optredens.

Ook tijdens een uitleenbeurt aan FC Emmen wist Slor niet te imponeren. Het voormalig talent gaf in zes officiële wedstrijden slechts één assist.

Volgens RTV Noord had Slor afgelopen zomer al te horen gekregen dat hij geen toekomst heeft in Groningen. De linksbuiten slaagde er echter niet in een akkoord te bereiken met clubs als VVV-Venlo en TOP Oss.

Slor trainde in de afgelopen maanden voornamelijk mee met het beloftenelftal van Groningen. Deze winter gaat hij transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.