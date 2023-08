FC Groningen trapt seizoen feilloos af, maar wordt direct weer stilgelegd

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 22:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:09

Dick Lukkien is foutloos aan zijn periode bij FC Groningen begonnen. De Trots van het Noorden won de eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie met 4-1 van Jong Ajax. Domper op de feestvreugde was de staking halverwege de tweede helft. Supporters gooiden bekertjes op het veld.

FC Groningen - Jong Ajax 4-1

Ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie bracht FC Groningen ruim 20.000 seizoenkaarten aan de man. Zij zagen hoe de thuisploeg al na vijf minuten een opgelegde kans kreeg. Kevin van Veen, de man die dertig doelpunt zegt te maken dit seizoen, stuitte echter op doelman Charlie Setford. Na ruim een half uur spelen was het wel raak. Uit een corner van Laros Duarte kopte Marco Rente knap raak. In de tweede helft voerde de thuisploeg de druk op en verdubbelde Romano Postema na tien minute de score uit een rebound. Even daarvoor haalde doelman Michael Verrips een schot van Oualid Agougil uit de bovenhoek.

Groningen speelde bij vlagen uitstekend voetbal en voerde de score verder op via Tomas Suslov. Ajax deed vervolgens nog wel iets terug via Christian Rasmussen, die fraai uithaalde na een bekeken assist van Gabriel Misehouy, maar zag dat het slotakkoord opnieuw voor de Trots van het Noorden was. Invaller Johan Hove werkte de bal binnen op aangeven van Daleho Irandust. Thom van Bergen had een minuut daarvoor al een opgelegde kans gemist op de vierde treffer.

Roda JC - Helmond Sport 4-1

Onder toeziend oog van de nieuwe trainer Bas Sibum greep Roda al na vijf minuten de leiding. Walid Ould-Chikh draaide kinderlijk eenvoudig weg bij zijn directe tegenstander en haalde verwoestend uit in de linkerbovenhoek: 1-0. Halverwege de eerste helft werd het zelfs nog mooier voor de thuisploeg, toen Enrique Pena-Zauner de bal ietwat gelukkig voor de voeten kreeg en het hoofd koel hield: 2-0. Martijn Kaars deed vijf minuten na rust vervolgens nog wel iets terug namens Helmond Sport, maar het waren Saydou Bangura en Lennerd Daneels die de score in de slotfase naar ruime cijfers tilden.

De Graafschap - ADO Den Haag 0-0

Beide ploegen hadden nieuwe trainers voor de groep staan. Bij De Graafschap stond Jan Vreeman aan het roer; bij ADO nam Darije Kalezic inmiddels de honneurs waar. Laatstgenoemde kon het meest tevreden zijn na de eerste helft. ADO scoorde weliswaar niet, maar trof wel de lat via Sacha Komljenovic. In het tweede bedrijf ging het gelijker op. Hugo Wentges onderscheidde zich het meest: de doelman redde een punt voor ADO met reddingen op pogingen van Philip Brittijn en Jan Lammers (kopbal).

FC Den Bosch - TOP Oss 1-0

In de Brabantse derby was het de thuisploeg dat het spits afbeet. Daarvoor moest het publiek tot halverwege de tweede helft wachten. Kacper Kostorz, zomeraanwinst van Den Bosch, kapte zijn tegenstander fraai uit en schoot de 1-0 langs Mike Havekotte. Vlak daarvoor had Georgios Doumtsis TOP Oss juist de openingstreffer kunnen bezorgen. Den Bosch kon de score in de slotfase nog opvijzelen, maar slaagde daar niet in.

FC Dordrecht - NAC Breda 2-2

NAC kreeg al vroeg de eerste domper te verwerken: Boy Kemper kwam in botsing met Jan van den Bergh en moest zich laten vervangen door zomeraanwinst Patriot Sediju. Hij zag hoe Dordrecht het betere van het spel had. Vlak voor de thee leverde dat de eerste openingstreffer op: John Hilton kreeg veel tijd om uit te halen en verschalkte Roy Kortsmit. Nadat Antef Tsoungui de marge verdubbelde, maakte Dominik Janosek uit een strafschop de 2-1.. Sejdiu groeide uit tot Bredase redder: in minuut 90+5 tekende de debutant voor de 2-2 eindstand.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Groningen 1 1 0 0 3 3 2 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 3 3 3 FC Den Bosch 1 1 0 0 1 3 4 FC Emmen 1 0 1 0 0 1 5 NAC Breda 1 0 1 0 0 1 6 FC Dordrecht 1 0 1 0 0 1 7 SC Cambuur 1 0 1 0 0 1 8 ADO Den Haag 1 0 1 0 0 1 9 De Graafschap 1 0 1 0 0 1 10 FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 11 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 12 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 13 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 14 MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 15 Telstar 0 0 0 0 0 0 16 VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 17 Willem II 0 0 0 0 0 0 18 TOP Oss 1 0 0 1 0 0 19 Helmond Sport 1 0 0 1 -3 0 20 Jong Ajax 1 0 0 1 -3 0