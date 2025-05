FC Groningen maakt gehakt van RKC Waalwijk, dat vrijwel zeker is van degradatie

RKC Waalwijk kan zich officieel niet meer rechtstreeks handhaven in de Eredivisie, de komende weken. De ploeg van trainer Henk Fraser verloor zaterdagavond met flinke cijfers bij FC Groningen: 6-1. Daardoor is de veilige plek vijftien definitief uit zicht voor de hekkensluiter. Ondertussen mag Groningen, dat door de zege klimt naar plek negen, nog altijd hopen op play-offs om Europees voetbal.

Bij Groningen keerde Stije Resink na een hoofdblessure terug in de basis. RKC moest het stellen zonder de zieke Mohamed Ihattaren, terwijl Mark Spenkelink onder de lat de voorkeur kreeg boven Jeroen Houwen. Voor de 28-jarige doelman was het nog maar zijn tweede Eredivisie-duel.

Al in de zesde minuut kreeg Groningen een penalty, na hands van Tim van de Loo. Leandro Bacuna faalde niet vanaf elf meter: 1-0.

In het restant van de eerste helft was Luciano Valente, waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken in Groningse dienst, de meest dreigende speler namens de thuisploeg. Pogingen van hem gingen echter naast of werden gekeerd door Spenkelink. Die doelman had ook een antwoord, zij het met moeite, op een afstandsschot van Dave Kwakman.

Ook RKC was zeker niet ongevaarlijk in het onderhoudende eerste bedrijf. Na tien minuten kopte Michiel Kramer rakelings naast, even later belette voormalig RKC-doelman Etienne Vaessen zowel Kramer als Chris Lokesa meermaals het scoren.

Vlak voor rust kregen de Waalwijkers het deksel op de neus na die gemiste kansen: Resink kopte uit een hoekschop de 2-0 binnen, en verdubbelde zodoende de marge in Gronings voordeel.

Direct aan het begin van de tweede helft ging het plotseling hard, want binnen een kwartier stond het al 5-0. De net ingevallen Noam Emeran (mooi schot in de verre bovenhoek), Resink (afstandsschot) en Thom van Bergen (krul in verre hoek via binnenkant paal) waren daar verantwoordelijk voor.

Na slecht uitverdedigen van Thijmen Blokzijl deed Godfried Roemeratoe van afstand nog iets terug voor RKC: 5-1. Mats Seuntjens bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 6-1 tegen zijn oude club, nadat hij de bal met wat geluk voor zijn voeten kreeg. RKC moet daardoor langzamerhand hopen op een wonder als het komend seizoen nog actief wil zijn in de Eredivisie.