‘FC Groningen kan miljoenen verdienen door transfer naar Premier League-top’

De kans is aannemelijk dat Cyril Ngonge Hellas Verona gaat inruilen voor Aston Villa, zo melden diverse Italiaanse media, waaronder Sky Sport Italia en Tuttomercatoweb. Het is goed nieuws voor FC Groningen. De Eredivisie-degradant heeft namelijk een doorverkooppercentage bedongen bij de verkoop van de Belg en heeft ook recht op bonussen.

Bij Verona is Ngonge helemaal opgeleefd. Nadat hij in Groningen tot de beloften werd verbannen, verkaste hij voor een habbekrats naar Verona. Daar speelt hij uitstekend.

Hij maakte in competitieverband al vier goals in vijftien wedstrijden bij de laagvlieger en was tevens goed voor twee assists. In totaal scoorde hij al 10 keer in 32 wedstrijden. Daarmee heeft hij zich in de kijker gespeeld bij Aston Villa.

De huidige nummer drie van de Premier League is namelijk geïnteresseerd in de diensten van de 23-jarige Belg. Unai Emery wil op de vleugels er graag een optie bij hebben. Naar verluidt moet Ngonge tussen de tien en vijftien miljoen euro kosten.

Dat is een bedrag dat Villa bereid zou zijn om op te hoesten. Het zou voor FC Groningen goed nieuws zijn. Omdat het een doorverkooppercentage bedong, lonkt een miljoenenbedrag voor de Trots van het Noorden.

Ngonge is in Groningen niet bepaald door de voordeur vertrokken. In september 2022 werd de aanvaller al eens uit de selectie gezet omdat hij zich niet hield aan de 'gestelde normen'.

Hij werd in genade aangenomen, maar werd even later verzocht om te vertrekken. Uiteindelijk vertrok Ngonge naar Italië, waar hij onlangs met een spectaculaire omhaal nog de headlines haalde.

