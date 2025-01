FC Emmen neemt door 'verschil van inzicht' per direct afscheid van hoofdtrainer

FC Emmen heeft afscheid genomen van hoofdtrainer Robin Peter, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Een 'verschil van inzicht' ligt ten grondslag aan de vroegtijdige beëindiging van de samenwerking.

Emmen is aan een haast ongekend slechte reeks bezig. Uit de laatste zes wedstijden in de Keuken Kampioen Divisie behaalde de ploeg uit Drenthe slechts twee punten, tegen Excelsior en Jong AZ. Van ADO Den Haag, FC Den Bosch en FC Eindhoven werd verloren en ook vrijdag ging het helemaal mis, tegen De Graafschap: 4-0.

"Na een verschil van inzicht over het technische beleid voor de rest van dit seizoen, hebben beide partijen in overleg besloten de samenwerking te beëindigen", schrijft Emmen op zijn website. De Rood-Witten maken tevens bekend dat Alfons Arts, samen met de rest van de huidige staf, het seizoen afmaakt.

“Ik ben al onze supporters dankbaar voor hun steun en vooral de staf en de spelers voor hun vertrouwen in mij. Ik wens ze met heel mijn hart succes en zoveel mogelijk punten", laat Peter weten. De Duitse oefenmeester stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij Emmen, dat momenteel negende staat.

Peter (37) tekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen op de Oude Meerdijk, waar de verwachtingen hoog waren door zijn ruime ervaring in de jeugdopleiding van RB Leipzig.

Arts stond vorig seizoen al als interim-trainer aan het roer en wist toen een indrukwekkende reeks neer te zetten, waarmee de club zich plaatste voor de Keuken Kampioen Play-Offs.

Technisch directeur Nico Haak laat weten: "Er staat nog een heel belangrijke periode voor de boeg waarin we alles moeten geven om onze doelstelling te halen: de play-offs."

"We hebben veel vertrouwen in de kwaliteit van de huidige selectie en dat we met Arts aan het roer alsnog de nacompetitie gaan halen.” Emmen vervolgt de Keuken Kampioen Divisie aanstaande vrijdag, met een thuiswedstrijd tegen Jong PSV.