FC Dordrecht imponeert opnieuw; belabberde prestatie Jong Ajax in Helmond

FC Dordrecht heeft vrijdagavond opnieuw weten te imponeren. De ploeg van trainer Michele Santoni was veel beter dan TOP Oss en won uiteindelijk, al was de marge kleiner dan nodig: 3-1. In Velsen-Zuid gaf Telstar, mede door een enorme flater van Ronald Koeman junior en een rode kaart, een 2-0 voorsprong volledig uit handen tegen FC Emmen: 2-3. Jong Ajax maakte een belabberde indruk in Helmond: 3-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de twintigste minuut kreeg NAC veel ruimte om te counteren en de aanval zag er lange tijd goed uit, maar Tom Boere kon vlak voor het doel net niet bereikt worden. Aan de andere kant wist Den Bosch de voorsprong wél te grijpen. Salah Oulad M'Hand zette enkele scharen in en vond de verre hoek: 1-0. Vlak voor rust kwam de Bredanaars op gelijke hoogte. Boere kopte binnen uit een hoekschop: 1-1. Het werd op slag van rust zelfs 1-2 via een overtuigend schot van Boyd Lucassen.

Er was weinig aan de hand voor NAC, dat twintig minuten voor tijd toch de gelijkmaker moest incasseren. Pepijn van de Merbel dacht een kopbal goed te kunnen verwerken met een tackle, maar deed de bal daarmee perfect voor Kacper Kostorz belanden. De Pool kopte binnen en Van de Merbel zag dat zijn sprint niets meer uithaalde. Beide ploegen kregen kansen om de overwinning te grijpen, maar een treffer zat er niet meer in.

Telstar - FC Emmen 2-3

Mohamed Tahiri, de man in vorm bij Telstar, loste een prima schot dat nog maar net door Eric Oelschlägel gekeerd kon worden. Cain Seedorf schoot even later nipt naast. Toch wist Telstar zich uiteindelijk te belonen en wie anders dan Tahiri opende de score. De spits nam de bal mee met rechts en vond met links, door de benen van Dennis Vos, de verre hoek: 1-0.

Telstar drukte door en kwam al snel op 2-0, toen Thomas Oude Kotte prima binnenknikte uit een hoekschop. Er was niets aan de hand voor Telstar, totdat Jay Kruiver een directe rode kaart kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Met elf tegen tien begon Emmen goed aan de tweede helft, waarin het binnen zes minuten de aansluitingstreffer vond. Ben Scholte hield de bal knap binnen en legde af op Vicente Besuijen, die Ronald Koeman junior met een hard schot kansloos liet: 2-1. Telstar moest vervolgens op bizarre wijze de 2-2 incasseren.

Koeman gooide de bal voor zich uit in de veronderstelling dat hij een vrije trap mocht nemen. Dat bleek niet het geval en Scholte tikte simpel binnen. Daar bleef het niet bij. Koeman kon eerst nog redden, maar tastte daarna mis en zag Maikel Kieftenbeld de 2-3 binnenkoppen. Telstar wist het daarna niet meer recht te zetten.

FC Dordrecht - TOP Oss 3-1

De wedstrijd begon met enkele minuten vertraging vanwege een mankement in het apparatuur van een van de assistent-scheidsrechters. Dat maakte voor Dordrecht weinig uit.werden al snel gevaarlijk via Dylan Mbayo, die na een fraaie individuele actie net naast schoot. Dordrecht bleef stormen, maar een vroege treffer zat er nog niet in. Het onvermijdelijke doelpunt kwam er na een schitterende aanval. Leo Seydoux was het eindstation: 1-0.

Ook na rust had Dordrecht maar weinig te duchten van TOP Oss, dat na een uur niet kon voorkomen dat het 2-0 werd. Na een vlotlopende aanval gaf Shiloh 't Zand op heerlijke wijze mee aan Mathis Suray, die met een laag schot afrondde. Dordrecht was heer en meester. Het was lange tijd niet de vraag óf Dordrecht zou winnen, maar met welke marge.

De 3-0 volgde bijna via Mbayo, die de lat trof. Uit het niets kwam TOP op 2-1 via Delano Ladan, die de verre hoek vond. Echt in de problemen kwam Dordrecht desondanks niet meer. Het had zelfs de pech dat 'T Zand een vrije trap op de lat krulde. De 3-1 kwam er in blessuretijd alsnog via Korede Osundina, die eenvoudig binnentikte.

Helmond Sport - Jong Ajax 3-1

Geen van beide ploegen maakte indruk in de openingsfase, al moest Wouter van der Steen handelend optreden om een vroege treffer van Julian Rijkhoff te voorkomen. De allerbeste kans van de eerste helft kwam op naam van Doke Schmidt. De verdediger leek simpel raak te kunnen koppen, ware het niet dat Rijkhoff op de doellijn redde met een kopbal die via de lat uit de doelmond stuiterde.

Anthony van den Hurk zorgde voor rust alsnog voor de 1-0, door optimaal te profiteren van een rebound. Van den Hurk had de smaak te pakken en tekende nog voor rust voor de 2-0, door strak binnen te schieten uit een voorzet vanaf rechts.

Jong Ajax kreeg na een uur spelen een uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd weer spannend te maken. Kayden Wolff schoot bij de tweede paal echter naast, tot opluchting van alles en iedereen in Helmond. Vlak daarna viel de beslissing aan de andere kant. Pius Krätschmer troefde Silvano Vos kinderlijk eenvoudig af en kopte binnen: 3-0. Jong Ajax wist uiteindelijk nog wel te scoren via Tristan Gooijer, die een hoekschop binnenliep: 3-1.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties