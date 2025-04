FC Den Bosch zet Bernard Schuiteman per direct op straat door overstap naar 'concurrent'

FC Den Bosch heeft per direct afscheid genomen van technisch directeur Bernard Schuiteman (51). Dat nieuws brengt de Brabantse club woensdagmiddag naar buiten via de officiële kanalen.

In Stadion De Vliert had Schuiteman nog een contract tot medio 2026, maar afgelopen week werd al duidelijk dat hij Den Bosch na dit seizoen zou verlaten. Tot die tijd zou Schuiteman nog diverse werkzaamheden afronden.

Woensdag krijgt de zaak een nieuwe wending. “Nu duidelijk is geworden dat Bernard er definitief voor heeft gekozen in het nieuwe seizoen werkzaam te zijn voor een directe concurrent, zien wij dat dit niet meer met elkaar te verenigen is en moeten wij de belangen van de club beschermen.”

De huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie heeft besloten de samenwerking per direct te beëindigen. “FC Den Bosch is in gesprek met mogelijke opvolger(s) voor de technische positie binnen de club en hoopt deze spoedig te kunnen presenteren.”

Dinsdag meldde Voetbal International dat Schuiteman in beeld is bij RKC als opvolger van de naar FC Groningen vertrekkende Mo Allach.

Den Bosch laat in het statement niet weten naar welke club Schuiteman vertrekt, maar het lijkt erop dat hij definitief in Waalwijk aan de slag gaat.

Schuiteman was bijna een jaar in dienst bij Den Bosch. Eerder werkte hij onder andere als scout voor Feyenoord, Wolverhampton Wanderers en Manchester United.