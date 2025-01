FC Den Bosch heeft een dreun uitgedeeld aan koploper FC Volendam en wint in eigen huis met 3-0. ADO Den Haag wist diep in de blessuretijd tegen FC Eindhoven de winnende te maken, terwijl FC Dordrecht en De Graafschap de punten delen.

FC Den Bosch - FC Volendam 3-0

Koploper FC Volendam kon op bezoek bij nummer drie FC Den Bosch een goede slag slaan in de strijd om het kampioenschap. Maar de ploeg van trainer Rick Kruys kende een zware avond. Op slag van rust was het Byron Burgering die de thuisploeg uit een counter op 1-0 bracht.

Na rust ging de blauwe machine verder. Burgering zorgde met een heerlijke stiftbal voor de 2-0. In de slotfase was het de talentvolle Mees Laros die met de 3-0 voor de beslissing zorgde.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 2-1

Bij FC Eindhoven begon ADO-huurling Evan Rottier in de spits. Al na drie minuten wist hij tegen zijn oude werkgever te scoren en kon ADO-keeper Kilian Nikiema de bal uit het net visse,: 0-1. Even later kreeg Rottier een goede mogelijkheid om de score te vergroten, maar doelman Nikiema kwam deze keer wel als winnaar uit de strijd.

ADO kreeg voor rust via Dano Lourens en Steven van der Sloot goede mogelijkheden, maar zag keeper Jorn Brondeel knap redding brengen. Direct na rust kopte centrale verdediger Diogo Tomas raak: 1-1. Het ‘Haags kwartiertje’ brak aan en weer was het Rottier die gevaarlijk werd, maar de 22-jarige spits schoot net naast. Daardoor leken ADO en Eindhoven de punten te delen, maar diep in de blessuretijd werd Sekou Sylla de matchwinnaar: 2-1.

FC Dordrecht - De Graafschap 1-1

Nummer vier FC Dordrecht ontving in het eigen M-Scores Stadion nummer zes De Graafschap. Na een kwartier spelen opende Dean Zandbergen de score: 1-0. Op slag van rust ging de bal op de stip voor De Superboeren. Jesse van de Haar ging achter de bal staan en schoot eenvoudig binnen: 1-1.

Na rust kreeg Feyenoord-huurling Jaden Slory een enorme mogelijkheid, maar hij tikte een voorzet met zijn knie naast tot ongeloof van de thuisfans. Even later had Slory bijna een assist achter zijn naam staan, maar Zandbergen kopte zijn voorzet op de paal. In de slotfase drongen beide ploegen aan, maar gescoord werd er niet meer.

SC Cambuur - Telstar 2-1

Youssef El Kachati bracht Telstar kort voor rust op voorsprong met een ouderwetse frommelgoal. Er klonk halverwege een fluitconcert in het Kooi Stadion en dat leek de spelers van Cambuur op een vreemde manier te inspireren. Tony Rölke tekende namelijk voor de 1-1 in de 52ste minuut. Trainer Henk de Jong had een gouden hand van wisselen, want de in minuut 67 ingebrachte Michael de Leeuw tekende ruim tien minuten later voor de winnende treffer met een fraaie hakbal.

FC Emmen - Jong PSV 4-2

Heel FC Emmen schreeuwde om een strafschop na een vermeende overtreding op Kélian Nsona, maar de bal ging niet op de stip. Uit de daaropvolgende counter brak Jong PSV brutaal de ban. Na slecht verdedigen van de thuisploeg kon Jevon Simons eenvoudig de 0-1 aantekenen. Een fluitconcert halverwege voor Emmen, dat kort na rust beterschap toonde. Julius Kade rondde een aanval af met een acrobatische pirouette en trok daarmee de stand gelijk. Emmen draaide de bordjes binnen tien minuten helemaal om. Na hands in de zestien van Jong PSV schoot Nsonam die eerder nog faalde voor open doel, raak vanaf elf meter.

Nsona was op stoom en zag een voorzet via een verdediger van Jong PSV in het doel verdwijnen: 3-1. Na een dramatische terugspeelbal van Joel Ndala tekende de ingevallen Yannick Eduardo voor zijn eerste goal namens Emmen. Simons verkleinde de achterstand van Jong PSV in de slotfase, maar een nederlaag in Drenthe kon niet meer worden voorkomen door de beloftenploeg uit Eindhoven.