FC Barcelona ziet poging tot inschrijving van Dani Olmo geweigerd worden door rechtbank

FC Barcelona heeft het nog altijd niet voor elkaar gekregen om Dani Olmo in te schrijven voor de tweede seizoenshelft van de LaLiga. Een hoger beroep werd vrijdag afgewezen door de rechtbank, zo meldt Fabrizio Romano in navolging van Mundo Deportivo.

Dat de Catalanen met financiële moeilijkheden kampen, is geen geheim meer. Al vaker kwam de club met gewiekste trucjes op de proppen om sancties te voorkomen of aangetrokken spelers in te schrijven voor de competitie.

Ook dit jaar blijkt er weer een hoge konijn uit de hoed nodig om een zomeraanwinst speelgerechtigd te maken in de vaderlandse competitie. De in augustus aangetrokken Olmo werd aan het begin van het seizoen een tijdelijke inschrijving verleend, maar hij weet nog altijd niet zeker of hij ook komende maanden competitiewedstrijden mag spelen.

Zeer binnenkort zal hij dat wel doen, want als Barcelona de Spaanse spelmaker niet vóór 1 januari heeft geregistreerd voor de competitie, komt hij tot de zomerstop niet meer in actie in LaLiga.

Vrijdag hoopte Barcelona dat juridisch voor elkaar te boksen, maar een hoger beroep om zijn inschrijving voor de tweede seizoenshelft te completeren, werd naar de prullenbak verwezen.

Rechter Ignacio Fernández de Senespleda wees het verzoek vrijdag definitief af, zo schrijft Mundo Deportivo. "Het argument dat Barça naar voren zal brengen is dat alle registratieregels ongeldig zijn omdat ze worden gereguleerd door een organisatie die zij niet competent achten."

Volgens diverse Spaanse media is ook eenzelfde verzoek voor Pau Victor afgewezen. Het tweetal was in het eerste halfjaar in Barça-dienst samen verantwoordelijk voor zeven treffers en één assist.